Non solo Xbox Partner Preview: Bethesda svela il Fallout Day Broadcast

Sembra proprio che ottobre 2024 sia un mese carico di novità in casa Microsoft, che si sta preparando a svolgere ben due eventi streaming per la sua community.

Non solo infatti tra poche ore si svolgerà l'Xbox Partner Preview per le novità di terze parti — trovate tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata — ma nei prossimi giorni assisteremo per la prima volta a un evento dedicato interamente a Fallout.

Advertisement

Il franchise post-apocalittico ha ricevuto un incredibile boost di popolarità grazie al successo della serie streaming, portando così Bethesda a investire maggiormente sul futuro di questa serie.

Con un breve post sui social network è stato dunque annunciato il primo Fallout Day Broadcast, che si svolgerà questo 23 ottobre: giornata scelta proprio perché, nel canone della serie, è stato in questa data che ha avuto inizio e fine la Grande Guerra.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nello specifico, Bethesda ci fa sapere che i fan potranno dare un'occhiata a tutte le novità in arrivo su Fallout 76 (lo trovate su Amazon): purtroppo per chi sperava in annunci di Fallout 5 o altri capitoli della serie, pare non siano previste ulteriori sorprese.

Un evento che insomma dovrebbe interessare quasi esclusivamente chi si sta divertendo con il titolo multiplayer della saga di Fallout: l'evento si svolgerà come già anticipato in precedenza il 23 ottobre, a partire dalle ore 21.00 italiane.

Il Fallout Day Broadcast sarà trasmesso sui canali Twitch, Facebook, YouTube e Steam ufficiali di Bethesda, seguito subito dopo dall'evento di beneficenza Fallout for Hope.

Niente novità dunque per il quinto capitolo della saga, anche se il direttore creativo Jon Rush ha già chiarito che non è "colpa" di Fallout 76: semplicemente, Bethesda si prenderà tutto il tempo necessario per un nuovo episodio della saga.

Gli appassionati faranno meglio a segnare questo appuntamento sul calendario: qualora dovessero arrivare annunci particolarmente interessanti, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.