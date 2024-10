Fallout Stagione 2, a che punto siamo? Parla Ella Purnell

Ella Purnell, protagonista della serie Fallout, ha rivelato di non avere ancora informazioni concrete sulla seconda stagione dello show.

L'attrice, che interpreta Lucy MacLean, ha dichiarato in un'intervista a DiscussingFilm (via GamesRadar) di essere entusiasta ma completamente all'oscuro dei dettagli sulla produzione.

«Sono emozionata. Non vedo davvero l'ora. Non ho nulla - non so quando lo faremo, non ho una sceneggiatura, letteralmente non ho niente,» ha affermato Purnell.

«Non so nemmeno se ci sarò. Spero di esserci. Penso di esserci. Probabilmente ci sarò. Ma no, non so nulla.»

La prima stagione di Fallout, ambientata in un futuro post-apocalittico negli Stati Uniti, ha debuttato su Amazon Prime Video ad aprile, diventando rapidamente uno dei più grandi successi della piattaforma dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il rinnovo per una seconda stagione è stato annunciato poco dopo. Nonostante la mancanza di informazioni da parte di Purnell, ci sono segnali positivi riguardo allo sviluppo della nuova stagione.

Il responsabile della TV di Amazon ha precedentemente affermato che le cose si stanno muovendo "molto velocemente" dietro le quinte e che le sceneggiature sono già state completate.

La serie, basata sull'omonimo franchise videoludico, segue le vicende di Lucy, una giovane donna cresciuta al sicuro nel Vault 33, costretta ad avventurarsi nel pericoloso mondo esterno quando suo padre (interpretato da Kyle MacLachlan) viene rapito.

Il mix di ambientazione post-apocalittica ed elementi sci-fi ha conquistato il pubblico, portando a grandi aspettative per il futuro dello show.

Nella mia recensione della prima stagione vi ho del resto raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica creata da Black Isle e Tim Cain.»

Ma non solo: sapevate che che il finale di stagione di Fallout ha in realtà un aggancio a uno dei capitoli più amati dai giocatori?