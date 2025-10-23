Bethesda Game Studios ha celebrato il Fallout Day con una diretta ricca di novità per i fan della storica saga post-apocalittica. Pur senza annunciare un nuovo capitolo principale, l’evento ha svelato diverse iniziative dedicate ai titoli più amati della serie, tra cui le nuove Anniversary Edition di Fallout 4 e Fallout: New Vegas.

La prima grande notizia riguarda Fallout 4 Anniversary Edition, in arrivo il 10 novembre 2025 – esattamente in coincidenza con il decimo anniversario del gioco originale. Questa edizione includerà 150 contenuti del Creation Club, oltre ai sei DLC ufficiali e al sistema Creations, che consentirà a giocatori console e PC di scaricare e integrare ulteriori mod e contenuti aggiuntivi. L’edizione sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, mentre una versione dedicata a Switch 2 è prevista per il 2026. Chi possiede già il gioco potrà accedere all’Anniversary Upgrade su tutte le piattaforme, con contenuti extra accessibili anche per gli abbonati a Game Pass e PlayStation Plus.

Parallelamente, Bethesda ha annunciato l’apertura dei preordini per il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, un pacchetto esclusivo per PC in arrivo il 23 ottobre tramite il Bethesda Gear Store. Il bundle includerà un codice per la Ultimate Edition del gioco e una serie di oggetti da collezione, tra cui una statuetta di Victor alta 20 cm, le Doc Mitchell’s Evaluation Cards, una Vault Boy enamel pin e due patch celebrative dedicate alla Mojave Express e alla NCR Recon. Il tutto sarà racchiuso in una Collector’s Big Box da esposizione, pensata per i fan più accaniti.

Le novità non finiscono qui. Fallout 76 farà il salto alla nuova generazione con versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, previste per l’inizio del 2026. Contestualmente, l’aggiornamento Burning Springs debutterà il 2 dicembre 2025, introducendo nuove missioni e la partecipazione di Walton Goggins, che tornerà a interpretare il suo personaggio “The Ghoul” direttamente dalla serie TV di Prime Video.

Infine, anche il titolo mobile Fallout Shelter riceverà un importante aggiornamento con l’introduzione delle Seasons, che offriranno nuovi Vault a tempo limitato, ricompense esclusive e missioni tematiche. Per celebrare l’occasione, il 25 ottobre i fan texani potranno partecipare al Fallout Night organizzato dai Texas Stars (AHL), con cosplay, gadget e iniziative a tema presso l’H-E-B Center di Cedar Park.

Insomma, anche senza un Fallout 5 all’orizzonte, Bethesda dimostra di voler mantenere viva la fiamma del suo universo più iconico, con celebrazioni e aggiornamenti che guardano al futuro della saga e al cuore della community.