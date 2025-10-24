La Figuarts Zero Tanjiro Kamado “Rengoku’s Sword Guard” è un aggiornamento riuscito e appassionato della precedente versione Total Concentration. Bandai migliora materiali, colorazioni e dettagli scultorei, introducendo la guardia di Rengoku e un nuovo effetto fiamma traslucido e vibrante, in grado di donare alla statua un grande impatto scenico. Nonostante la mancanza di accessori o parti opzionali, il risultato complessivo è estremamente positivo, confermando ancora una volta la solidità e la direzione artistica della linea Figuarts Zero.

Tratto dal celebre manga e anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Bandai e Tamashii Nations tornano a omaggiare l’iconico Tanjiro Kamado con una nuova e affascinante versione della linea Figuarts Zero. Denominata “Rengoku’s Sword Guard”, questa statua rappresenta un’evoluzione della precedente edizione “Total Concentration” uscita nel 2021, e non una semplice ristampa.

La nuova versione propone infatti modifiche sostanziali alla scultura, mantenendo però la stessa impostazione di base che aveva conquistato i fan per dinamismo e fedeltà all’opera originale. Un aggiornamento che vuole celebrare non solo il protagonista, ma anche il legame con Kyojuro Rengoku, Pilastro della Fiamma, attraverso un dettaglio tanto simbolico quanto emozionante: la guardia della spada del compagno caduto.

Chi è Tanjiro Kamado?

Protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado è un giovane gentile e determinato che, dopo la tragica perdita della famiglia per mano di un demone, dedica la sua vita a vendicarli e a salvare la sorella Nezuko, trasformata in creatura demoniaca. La sua bontà d’animo, unita a un’incrollabile forza di volontà, lo rende uno degli eroi più amati dell’anime moderno.

Nel corso della storia, Tanjiro viene addestrato all’uso del Respiro dell’Acqua, per poi padroneggiare il leggendario Respiro del Sole (Hinokami Kagura), che lo porta a nuovi livelli di potenza. Tra i suoi tratti distintivi troviamo la giacca a scacchi verde e nera, gli orecchini hanafuda, la spada nichirin e il marchio del cacciatore di demoni che compare nei momenti di massima tensione.

La Figuarts Zero di Tanjiro Kamado

Packaging

Come da tradizione per la linea Figuarts Zero, Bandai propone un packaging dal forte impatto visivo, capace di valorizzare la figure ancor prima di aprirla. La confezione si presenta con una grande finestra trasparente frontale che lascia intravedere Tanjiro in tutta la sua energia, mentre i bordi sono decorati da fiamme stilizzate e toni arancio-rossastri, in perfetta sintonia con il tema dell’attacco e con l’omaggio al Pilastro della Fiamma, Rengoku.

Sul fronte campeggia l’illustrazione del personaggio in posa dinamica, accompagnata dal logo ufficiale di Kimetsu no Yaiba e da quello della linea Figuarts Zero. Sul lato destro, il nome di Tanjiro è scritto in caratteri giapponesi, impreziosendo la confezione con un tocco autentico e collezionistico.

Il retro del box mostra invece foto promozionali ad alta risoluzione della figure finita, che ne mettono in risalto la posa e gli effetti scenici di fiamme. Le informazioni tecniche e le avvertenze sono riportate nella parte inferiore, come da standard Bandai Spirits, con il logo Cosmic Group che ne certifica la distribuzione ufficiale in Italia.

Tanjiro Kamado “Rengoku’s Sword Guard” - Figuarts Zero

Alta 19,5 cm, la Figuarts Zero Tanjiro Kamado “Rengoku’s Sword Guard” si presenta con la consueta cura e qualità costruttiva che contraddistinguono la linea di Bandai e Tamashii Nations. La statua raffigura Tanjiro nel pieno dell’esecuzione dell’Hinokami Kagura, la celebre tecnica del Respiro del Sole, mentre una vampata di fiamme in PVC traslucido lo avvolge completamente insieme alla sua spada nichirin.

Il dettaglio che dà il nome a questa versione è proprio la nuova lama riforgiata, che ora presenta la guardia di Rengoku, il Pilastro della Fiamma. Un elemento non solo estetico, ma anche narrativo, che collega idealmente Tanjiro all’eredità del suo maestro spirituale, rendendo questa figure ancora più significativa per i fan della serie.

Rispetto alla versione del 2021, Bandai ha rivisto diverse componenti: l’effetto delle fiamme è stato aggiornato, abbandonando la tinta rosata tipica della tecnica combinata con Nezuko per un arancio-rosso più vivo e deciso, accentuato da un effetto traslucido in PVC che cattura splendidamente la luce. Il risultato è una resa dinamica e potente, quasi cinematografica, che enfatizza il momento in cui Tanjiro domina appieno la sua tecnica.

Anche il volto è stato oggetto di un accurato restyling: se nella precedente edizione mostrava un’espressione combattiva e rabbiosa, qui appare più concentrato e risoluto, con le fiamme che fuoriescono dai lati della bocca, a simboleggiare la piena padronanza del Respiro. Da vicino, questo effetto può apparire leggermente “distaccato” dal viso, ma si tratta di un difetto minimo e perdonabile all’interno di una produzione di questa fascia.

Conclusioni

Con la Figuarts Zero di Tanjiro Kamado “Rengoku’s Sword Guard”, Bandai e Tamashii Nations consegnano ai collezionisti una versione aggiornata e ispirata del protagonista di Demon Slayer, che riesce a migliorare quanto già di ottimo aveva offerto la precedente Total Concentration Ver..

La scelta di rinnovare la scultura senza snaturarla si rivela vincente: l’effetto delle fiamme, più intenso e realistico, esalta il dinamismo della scena, mentre il volto di Tanjiro trasmette con efficacia la determinazione e la concentrazione del personaggio in battaglia.

La guardia della spada di Rengoku aggiunge un valore simbolico importante, trasformando questa edizione non in una semplice “variante”, ma in un vero tributo narrativo. Ogni elemento, dal flusso delle fiamme al movimento del mantello è curato nei minimi dettagli e riflette l’evoluzione tecnica della linea Figuarts Zero, che continua a distinguersi per sculture dinamiche e colorazioni vibranti.

Certo, la figure non include parti intercambiabili o effetti extra, ma la qualità complessiva e l’impatto visivo sono tali da rendere questa mancanza facilmente perdonabile. L’assenza di accessori è bilanciata da una messa in scena spettacolare, che cattura perfettamente l’essenza del personaggio e il suo legame con il compianto Pilastro della Fiamma.

Tanjiro Kamado “Rengoku’s Sword Guard” Figuarts Zero, è già disponibile per l'acquisto in Italia, sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.