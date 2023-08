Fallout, la serie TV si mostra a sorpresa alla Gamescom 2023

Proseguono ancora i lavori sull'ambiziosa serie TV di Fallout, per il momento ancora avvolta da un grande mistero ma su cui Bethesda ha già dimostrato di puntare fortemente per avvicinare il grande pubblico alla saga videoludica.

Sappiamo che l'adattamento televisivo non dovrebbe portare sul piccolo schermo alcuna delle storie già conosciute dei videogiochi, pur includendo alcune citazioni (trovate Fallout 4 GOTY su Amazon).

Le riprese sono ormai terminate dallo scorso marzo, come svelato dalla star Walton Goggins, ma da allora non si era più avuta alcuna notizia ufficiale sulla serie televisiva: solo fughe di notizie ci avevano permesso di scoprire ulteriori dettagli.

Come segnalato da GamesRadar+, Bethesda aveva però una sorpresa inaspettata per tutti i fan presenti alla Gamescom 2023: sembra infatti che tutti i giocatori radunati per poter provare una demo esclusiva di Starfield abbiano avuto la possibilità di assistere a un teaser esclusivo della serie televisiva.

A presentarlo è stato lo stesso Todd Howard, che ha purtroppo ammesso che Bethesda non ha alcuna intenzione di rendere pubblico questo teaser: si tratta infatti di un'anteprima molto arretrata e ben lontana da quello che sarà il prodotto finale, pensato solo come un modo per ringraziare i fan presenti alla Gamescom.

La redazione di GamesRadar+ sottolinea però la presenza di tre scene in particolare: un esercito di soldati della Confraternita d'Acciaio — con armature particolarmente ricche di dettagli — in marcia, un Abitante del Vault intento a proteggersi gli occhi dal sole, lasciandosi il Vault alle spalle per la prima volta, e una sparatoria in una città ispirata al Selvaggio West.

Dettagli che rendono indubbiamente molto promettente la serie TV di Fallout: a questo punto, non possiamo che augurarci che venga pubblicato un trailer anche per il pubblico a casa il prima possibile.

Nel frattempo, tra pochi giorni potremo assistere all'ultima fatica di Bethesda: stiamo parlando ovviamente di Starfield, di cui troverete la recensione sulle nostre pagine nei prossimi giorni.