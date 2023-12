Fallout, la serie TV rivela il personaggio più promettente: «È un mascalzone»

Amazon Prime Video ha da poco pubblicato il primo trailer ufficiale, con tanto di doppiaggio in italiano, per il suo adattamento di Fallout, sebbene ora è tempo di parlare dei personaggi che prenderanno parte allo show.

Il trailer ci ha infatti lasciati particolarmente colpiti, cosa questa ce ci auguriamo accadrà anche con la serie nella sua interezza.

Come riportato da ComicBook, la nuova serie Fallout di Prime Video ha come protagonista anche Walton Goggins nei panni del Ghoul, un personaggio tecnicamente "nuovo" per il franchise, ma che dovrebbe essere comunque abbastanza familiare a chi ha giocato a uno o più capitoli di Fallout.

Il suo personaggio è proprio un ghoul, come suggerisce il nome, ed è uno dei personaggi principali presenti nello show, insieme ad altri come Lucy, Ella Purnell e Maximus.

Durante una tavola rotonda al CCXP questo fine settimana, la redazione di ComicBook ha potuto parlare con Goggins e altre star della serie Fallout.

Il personaggio del Ghoul è già stato inquadrato come un tiratore scelto distante e chiuso, in base a quanto mostrato nel trailer, e la prospettiva di Goggins sul personaggio è perfettamente in linea con ciò.

«Non è un ghoul del gioco. È una specie di nuova entità», ha detto Goggins. «È in circolazione da 200 anni e cammina per le Terre Desolate. È sopravvissuto alla guerra nucleare. È un cacciatore di taglie. È spietato come pochi. Pragmatico. È un mascalzone. Ha un senso dell'umorismo decisamente malvagio».

Goggins ha anche descritto il personaggio come qualcuno che ha visto «il peggio della natura umana», rivelando che nella serie ne sapremo di più sul passato del Ghoul, compreso il suo vecchio nome.

«È cinico, ma non è sempre stato così. E ha un nome: si chiama Cooper Howard», ha detto l'attore. «Non posso approfondire più di tanto, ma vedrete la differenza tra i due».

Fallout vanta nel cast Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation), Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) e Sarita Choudhury (Homeland).

Oltre a questi troviamo anche Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man) e Rodrigo Luzzi.

