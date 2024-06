Fallout 76 ha ricevuto l'espansione più attesa: ecco cosa cambia

È arrivata la prima espansione della mappa di Fallout 76, ossia Skyline Valley, con una patch di 40 GB ricca di nuovi contenuti e correzioni di bug.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti riguadagnato grande visibilità negli ultimi mesi.

Del resto, dopo il successo dello show di Fallout targato Amazon Prime, la cosa non sorprende più di tanto.

Ora, dopo che è stato confermato che presto potremo attraversare le Terre Desolate nei panni di un Ghoul nella nuova espansione di Fallout 76, è giunto il momento di scoprire le prime novità in arrivo.

Come riportato anche da GameSpot, l'aggiornamento 1.7.12.10 porta una nuova area da esplorare, accompagnata da una nuovissima missione, oltre a nuovi nemici unici e un boss importante.

La Skyline Valley è la prima nuova regione di Fallout 76 dall'uscita del gioco, oltre cinque anni fa, e si basa sul parco nazionale di Shenandoah in Virginia.

La nuova missione prevede la ricerca di un nuovo caveau, il Vault 63, e tutto ciò che ruota attorno ad esso.

La missione introdurrà un nuovo tipo di ghoul a carica elettrica, conosciuti collettivamente come i Perduti, oltre a un enorme e potente boss che gli abitanti delle Terre Desolate dovranno sconfiggere insieme.

Nella nuova area si svolgerà anche un nuovo evento pubblico, in cui i giocatori avranno il compito di proteggere i cacciatori di tempeste mentre cercano di scattare la foto migliore delle drammatiche tempeste della Skyline Valley.

Oltre ai nuovi contenuti, l'aggiornamento 1.7.12.10 includerà una serie di correzioni di bug e miglioramenti ai contenuti già esistenti.

Sottolineiamo nuovamente che in questo update non è prevista l'aggiunta del ghoul come personaggio giocabile, come comunicato in precedenza.

Nell'attesa di questa e altre novità, i giocatori non si sono fatti mancare delle richieste specifiche in vista di Fallout 5.

Ma non solo: dopo il rinvio, l'ambiziosa mod Fallout London sta per avere una data di uscita definitiva dopo tanto tempo dall'annuncio.