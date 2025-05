Fallout 5? No, i fan lavorano a un remake gratis di Fallout 2

Mentre l'attesa per Fallout 5 continua a sembrare infinita — e senza una data all'orizzonte — i fan della storica saga post-apocalittica possono consolarsi con una notizia che farà felici i nostalgici.

Fallout 2 sta per tornare, e in una veste completamente rinnovata grazie a un ambizioso remake sviluppato dalla community.

Il progetto si chiama Fallout 4: Project Arroyo, e come suggerisce il nome, si tratta di una reinterpretazione completa del classico Fallout 2 del 1998, ricostruito da zero usando il Creation Engine di Fallout 4 (gioco che trovate su Amazon).

L’iniziativa è interamente portata avanti da volontari: oltre 100 persone tra sviluppatori, artisti, doppiatori, musicisti e sceneggiatori stanno lavorando gratuitamente per riportare in vita uno dei titoli più amati dell’era Interplay e Black Isle Studios.

Project Arroyo non ha ancora una data di uscita, ma è già attivo sui social e aperto a nuove collaborazioni. Proprio in questi giorni, il team ha lanciato un appello per reclutare level designer capaci di contribuire alla ricostruzione delle aree iconiche del gioco originale. Una dimostrazione di quanto sia grande la passione dietro al progetto.

Quando sarà pronto, il remake sarà disponibile gratuitamente su Steam, ma anche su piattaforme modding come NexusMods e Bethesda Creation Club, rendendolo accessibile a tutta la community PC.

A mio parere, questo è uno di quei casi in cui la passione dei fan riesce a colmare il vuoto lasciato da una casa madre silenziosa. Bethesda, per quanto abbia rivoluzionato la saga con Fallout 3, 4 e New Vegas, ha ancora una grossa fetta di pubblico affezionata all’approccio CRPG dei primi due capitoli.

Project Arroyo potrebbe rappresentare il perfetto punto di incontro: una storia classica con una veste grafica moderna. Certo, vogliamo tutti Fallout 5, ma se l’attesa verrà riempita da remake di questo livello forse vale davvero la pena aspettare.