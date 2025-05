Fallout 1 e 2 sono sani e salvi, per sempre

Aveva lasciato con non poco amaro in bocca la notizia della possibile scomparsa del codice sorgente dei primi due capitoli di Fallout, il che avrebbe significato la perdita delle versioni originali di due pietre miliari dei videogiochi.

Il creatore Tim Cain aveva infatti svelato di non avere più in suo possesso il source code dei titoli, dato che dopo l'addio a Interplay gli era stato ordinato di distruggere tutti i materiali in suo possesso.

Il problema è che l'ex studio di sviluppo ammise in seguito di aver perso tutto, lasciando pensare all'ennesimo caso di mancata preservazione videoludica, in questo caso ancor più clamoroso perché riguarda la nascita di una delle saghe di giochi di ruolo più amate (trovate il capitolo multiplayer Fallout 76 su Amazon).

Fortunatamente, adesso apprendiamo che il codice sorgente è sano e salvo: Rebecca Heineman, co-fondatrice di Interplay, ha infatti svelato in un'intervista rilasciata a VideoGamer di aver preservato il codice sorgente di Fallout 1 e 2, nonostante anche a lei fosse stato intimato di distruggere tutte le copie.

«Interplay aveva problemi con le persone che lasciavano la compagnia, e se decidevi di andartene diventavano... irritabili. Io ero una fondatrice, quindi quando me ne sono andata ho conservato TUTTO. Per quanto riguarda Fallout, ho realizzato il porting su Mac per la mia compagnia, MacPlay. Quindi possiedo tutto, inclusi i codici sorgente di Fallout 1 e 2. Non ho gli appunti di Tim [Cain] o i file di altri lavori in corso. Ma il codice sorgente non è andato perduto».

La Heineman ammette che Interplay aveva davvero intimato di distruggere i codici sorgenti, ma la co-fondatrice spiega che «non avevano appigli legali» per obbligare i suoi ex dipendenti a farlo, motivo per il quale non avrebbero mai fatto causa a nessuno.

E grazie al suo operato, oggi possiamo dire che due pezzi di storia videoludica sono stati ufficialmente preservati: una storia a lieto fine per gli amanti di Fallout, che purtroppo non si è ripetuta per molti altri capolavori dell'epoca.