Fallout 5, i fan hanno già scelto l'ambientazione perfetta

Fallout 5 è sicuramente lontano, sebbene i fan abbiano già messo gli occhi su uno dei prossimi big di casa Bethesda.

L'atteso sequel di Fallout 4 (che trovate in versione GOTY ) è stato infatti confermato mesi fa, ma è ancora presto per parlare di una data di uscita.

Del resto, è stato Todd Howard in persona a ufficializzare il tutto, a seguito del lancio di Starfield, l'ultimo RPG sci-fi disponibile da alcuni mesi.

Mentre i fan sono anche in attesa dello show televisivo dedicata alla serie, i fan si sono dati appuntamento per parlare della presunta ambientazione di Fallout 5.

Come riportato anche da GamingBible, l'utente Reddit JosephSubbas è stato il primo a pensare alla cosa: «Fallout 5 dovrebbe svolgersi in Alaska», ha esordito.

«Immaginate le condizioni innevate dell'Alaska. Le foche aspettano sotto l'acqua ghiacciata per tirarti sotto, gli orsi polari hanno sviluppato lunghi artigli e denti simili a quelli degli squali. In cima a un'alta montagna si trova un vecchio rifugio per sciatori, le sedie mobili ondeggiano al vento. Corpi mutati congelati siedono nella neve, indossando ancora l'attrezzatura da sci».

Il quadro è piuttosto convincente. In effetti, questo utente ha facilmente coinvolto molti altri utenti a pensarla così: «Pattugliare l'inverno nucleare ti fa quasi desiderare il Mojave», ha commentato AaronVonGraff a proposito della brutalità della potenziale ambientazione.

«Mi piacerebbe molto vedere l'Alaska come ambientazione», ha concordato GhoulslivesMatter, mentre RobotHockey ha aggiunto: «Io vivo qui e sì, sarebbe una figata pazzesca».

L'Alaska non ha una popolazione enorme e, come suggerito da più parti, lo Stato ospita diverse basi militari importanti. Considerando che gli sceneggiatori potrebbero inventarsi qualcosa, si tratta quindi di una possibilità concreta a cui pensare.

Restando in tema, gli autori della serie televisiva di Fallout considerano lo show come se fosse «Fallout 5», un vero sequel del franchise di Bethesda.

Ma non solo: da non perdere neppure il trailer del prossimo Fallout 5 realizzato però con l'Unreal Engine 5.