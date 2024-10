Fallout 4, Let Down City è la nuova espansione gratis (dei fan)

Un nuovo DLC amatoriale di grandi dimensioni è stato rilasciato per Fallout 4. Il modder "WitherAwayyy" ha creato Let Down City, un'espansione che aggiunge una vasta area sotterranea al popolare gioco post-apocalittico.

Basti pensare a Fallout London, il recente contenuto scaricabile creato dagli appassionati che si è rivelato essere un enorme successo.

Come riportato anche da DSO Gaming, Let Down City introduce numerosi elementi di gameplay, tra cui molteplici insediamenti workshop, case per il giocatore, mercanti con doppiaggio, nuovi oggetti e equipaggiamenti.

L'espansione include anche un nuovo companion, PNG inediti e una stazione radio dedicata.

Il modder ha lavorato per diversi mesi a questo progetto, con l'obiettivo di inserire elementi cyberpunk e distopici nell'ambientazione di Fallout 4.

Tra le novità più interessanti ci sono diverse aree segrete da scoprire e contenuti narrativi come voci di terminali, note e olonastri sparsi per la mappa.

Sul fronte audio, sono state aggiunte tracce ambientali tratte da giochi come Halo, Silent Hill 2 e 3, Deus Ex: The Conspiracy e The Elder Scrolls IV, per arricchire ulteriormente l'atmosfera.

Gli appassionati di Fallout 4 possono scaricare gratuitamente Let Down City dal sito NexusMod. L'installazione è semplice e permette di accedere immediatamente ai nuovi contenuti una volta avviato il gioco.

La community di modder continua quindi a supportare attivamente Fallout 4 a distanza di anni dall'uscita, arricchendone costantemente l'esperienza di gioco con nuovi contenuti di alta qualità.

Let Down City rappresenta uno degli esempi più recenti e ambiziosi di questo fenomeno.

Questa espansione amatoriale si aggiunge alla già ricca offerta di mod disponibili per Fallout 4, che spaziano da miglioramenti grafici a nuove meccaniche di gameplay, oltre a espansioni a tema zombie davvero niente male.

