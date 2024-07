Fallout London disponibile gratis, da ora

Ci siamo: dopo un'attesa fin troppo lunga, Fallout London è stato finalmente reso disponibile per il download via GOG.

La mod di Fallout 4 si è portata dietro un sacco di aspettative nell'ultimo anno.

Del resto, la stessa Bethesda si è accorta delle qualità della mod ed ha preso spunto da alcune cose create proprio in Fallout London per i propri giochi.

Ora, dopo che il team di sviluppo sembrava aver lasciato intendere che il tempo del rilascio era giunto, finalmente il "DLC" è stato rilasciato.

Fallout London è scaricabile gratuitamente da questo indirizzo, mentre poco sotto trovate i passaggi per giocarci senza problemi.

Come installare e giocare a Fallout London

Se possedete Fallout 4: Game of the Year Edition su Steam, cliccate qui per accedere alle istruzioni di installazione fornite dal Team FOLON.

Dovrete effettuare un downgrade della vostra versione, quindi installare Fallout: London tramite il nostro launcher dedicato.

Se possedete Fallout 4: Game of the Year Edition su GOG, poiché la versione è direttamente compatibile con Fallout: London, dovrete solo seguire questi semplici passaggi:

1. Installate la versione inglese di Fallout 4: GOTY Edition tramite GOG GALAXY e disattivate i salvataggi su cloud.

2. Acquistate gratuitamente Fallout London su GOG.

3. Installate Fallout London tramite GOG GALAXY e avviatelo.

4. Seguite le istruzioni del launcher e divertitevi!

Fallout London introduce alcune voci molto famose per dare vita ai personaggi della mod, incluso John Bercow, che è stato presidente della Camera dei Comuni dal 2009 al 2019.

