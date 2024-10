Quanto conosci la saga Fallout? Mettiti alla prova con il quiz!

Se siete su un sito di videogiochi, è perché vi piace giocare – e su questo non ci sono dubbi. Così, abbiamo pensato di provare a mettere alla prova le vostre conoscenze videoludiche, chiedendovi proprio di giocare e sfidare gli altri nostri lettori con i quiz curati dalla redazione di SpazioGames.

Quanto conoscete davvero le vostre saghe videoludiche preferite? Ricordate anche le curiosità e le caratteristiche che le hanno rese uniche? E quanto conoscete la storia delle console con cui giocate abitualmente? Ora potete dimostrarlo provando a rispondere alle nostre domande!

Dopo il quiz dedicato alla saga Metal Gear, che avete spolpato in decine di migliaia (grazie!), l'apprezzatissimo (e difficile!) quiz a tema The Legend of Zelda curato dal nostro Valentino, quello a tema PlayStation, quello che ha celebrato il ritorno sulla cresta dell'onda di Silent Hill e quello dedicato a The Last of Us (che con quello di MGS è stato ampiamente il vostro preferito), oggi lanciamo una sfida... nucleare.

Quanto conoscete davvero le avventure del mondo di Fallout? Ricordate davvero personaggi, ambientazioni, date ed eventi che caratterizzano il mondo post-apocalittico afflitto dalle radiazioni della Grande Guerra?

Se volete raccogliere il guanto di sfida, potete affrontare il nostro quiz – ma ricordate che avete solo venti secondi per rispondere a ogni domanda, quindi non provate a barare!

Vai al quiz su Fallout

Al termine dei 25 quesiti, otterrete un divertente titolo: sarete solo al livello di una noiosa creatura della Zona Contaminata o riuscirete a imporvi come le più potenti e temute?

Nota: nel momento in cui scrivo queste righe, potrebbero esserci piccoli rallentamenti nella pagina del quiz, che sono in fase di sistemazione da parte dei nostri tecnici. Se dovessero capitarvi, vi ringraziamo per la pazienza 💙.