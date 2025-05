Il mondo di Fallout 4 è pronto ad espandersi ancora una volta, e lo fa grazie a una nuova mod colossale appena rilasciata dal modder Yogibird111.

Il progetto, completamente gratuito, non si limita ad aggiungere una quest secondaria o qualche nuova area da esplorare: qui si parla di un nuovo mondo aperto, ricco di missioni, personaggi, segreti e – ovviamente – pericoli post-apocalittici del gioco Bethesda (che trovate su Amazon).

Il cuore della mod è il Connecticut, reinterpretato in perfetto stile Bethesda: una terra selvaggia, decadente e misteriosa, che riesce a restare coerente con il mondo di Fallout pur offrendo una ventata di novità.

Lontano dalle rovine di Boston e dalla Zona Contaminata, questo nuovo scenario invita i giocatori a immergersi in una regione ancora più inesplorata e spietata.

E non è solo una questione di estetica: la mod - scaricabile qui - introduce una nuova storyline, con una fitta rete di NPC inediti, ognuno con la propria personalità e segreti da scoprire.

Man mano che si esplora la zona e si interagisce con i suoi abitanti, viene alla luce una cospirazione oscura che minaccia la fragile sopravvivenza dei pochi rimasti.

Il pericolo è dietro ogni angolo: ghoul, creature mutanti e altri nemici spuntano tra i boschi e le rovine del Connecticut, pronti a mettere alla prova le abilità di sopravvivenza del giocatore.

Questa non è la solita mod “usa e getta”: è una vera espansione non ufficiale, in grado di offrire ore e ore di gioco aggiuntivo. Che tu sia un veterano che ha già visto tutto nella Zona Contaminata o un nuovo arrivato in cerca di contenuti freschi, questa mod rappresenta un’occasione imperdibile per tornare nel mondo di Fallout.

