Fallout 4 ha un segreto oscuro che (forse) ti sei perso

Nel vasto e decadente mondo di Fallout 4, non mancano certo i momenti inquietanti, ma c'è un dettaglio in particolare che molti giocatori sembrano aver ignorato, e che potrebbe farti riconsiderare certi angoli bui della Zona Contaminata.

La saga di Fallout ha sempre avuto un lato profondamente tetro: si tratta pur sempre di un universo alternativo in cui una guerra nucleare ha cancellato la civiltà, sterminato miliardi di persone e trasformato il pianeta in un deserto radioattivo abitato da mutanti, ghoul e aberrazioni varie. Ma Fallout 4 (che trovate su Amazon) alza ulteriormente l’asticella dell’orrore.

Tra i tanti luoghi sinistri disseminati nel Commonwealth, spicca una piccola area non segnata sulla mappa, nei pressi di Diamond City: una fogna dimenticata che si rivela essere stata il covo di un serial killer.

Al suo interno, i resti delle sue vittime sono messi in mostra in modo grottesco, raccontando una storia disturbante senza bisogno di troppi dialoghi o cutscene.

La scoperta risale ad anni fa, ma è stata riportata alla luce da pochi giorni grazie ai colleghi di GamingBible.

E non è l’unico caso: il Museo della Stregoneria, con le sue atmosfere da film horror, o il garage di Milton trasformato in un labirinto degno della saga di Saw, sono altri esempi di come Bethesda abbia seminato il terrore nei posti più impensabili.

Spesso i dettagli più inquietanti sono nascosti in appunti e terminali, piccole storie autoconclusive che aggiungono strati di angoscia alla narrativa del gioco.

Con la recente serie TV dedicata a Fallout, l’attenzione su questo lato horror e tragico dell’universo di gioco è tornata prepotentemente alla ribalta — e speriamo che la seconda stagione continui a esplorare questi aspetti.

Quello che colpisce davvero non è solo il sangue o la violenza, ma il modo in cui Fallout 4 ci mette di fronte al lato più oscuro dell’essere umano.

