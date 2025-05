Fallout Stagione 3 è ufficiale: ecco quando sarà disponibile la Stagione 2

Dopo aver completato ufficialmente le riprese proprio pochi giorni fa, Prime Video ha ufficialmente confermato che la Stagione 2 di Fallout è in arrivo sul servizio in streaming, con tempi di attesa più brevi di quanto fosse possibile immaginare.

Come riportato infatti da Variety, gli spettatori potranno scoprire la Stagione 2 di Fallout a partire da dicembre 2025, con le vicende che riprenderanno subito dopo il finale della prima stagione.

I protagonisti finiranno infatti per esplorare New Vegas e le terre desolate del Mojave, con ambientazioni ispirate all'omonimo videogioco sviluppato da Obsidian.

Ma le novità non sono affatto finite qui: Prime Video ha infatti confermato di aver già rinnovato Fallout per la Stagione 3, prima ancora che la seconda stagione venga messa in onda.

Un annuncio che probabilmente non sorprenderà molti di voi, considerando che proprio nelle scorse ore l'interprete di Maximus aveva anticipato che sarebbero state necessarie addirittura 5 o 6 stagioni per concludere gli archi narrativi dei protagonisti, ma fa comunque un certo effetto assistere a rinnovi prima ancora dell'effettiva messa in onda delle serie.

Ma del resto occorre ricordare che Fallout è stata una delle serie più viste di sempre su Prime Video, motivo per il quale Amazon e Bethesda hanno tutto l'interesse di continuare a produrre la serie per molto tempo.

La scelta di adattare il franchise post-apocalittico sul piccolo schermo ha portato anche a un boom delle vendite per i videogiochi, con produzioni come Fallout 4 e Fallout 76 (che trovate su Amazon) che hanno avuto un incredibile aumento di giocatori subito dopo la messa in onda della serie TV.

Non vi nascondo che non vedo l'ora di scoprire come si evolveranno le avventure di Lucy, Maximus e Il Ghoul: per il momento posso solo darvi l'appuntamento a dicembre, in attesa di scoprire il giorno preciso in cui potremo assistere al debutto della seconda stagione.