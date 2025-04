Fallout 3 Remastered si farà attendere più a lungo di Oblivion

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, un clamoroso leak pare aver ormai confermato quasi ufficialmente l'arrivo di Oblivion Remastered: sul sito ufficiale di Virtuos sono infatti comparsi screenshot e logo del gioco, prima che gli sviluppatori corressero ai ripari oscurando il tutto.

Ma ricorderete che questo misterioso progetto non fu l'unico a essere trapelato un paio d'anni fa: il primo leak arrivò grazie ai documenti legali della battaglia tra Microsoft e FTC, con l'ormai celebre scontro per l'acquisizione di Activision-Blizzard.

Al loro interno venne svelata non solo l'esistenza del rifacimento di Oblivion, ma anche l'intenzione di portare sul mercato Fallout 3 Remastered, un altro grande classico di casa Bethesda.

Se il sempre più probabile shadowdrop di Oblivion Remastered dovrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana, per i fan di Fallout a quanto pare l'attesa dovrà prolungarsi ancora a lungo.

Intervenendo sul proprio profilo X in risposta a uno dei suoi follower, l'affidabile insider NatetheHate ha infatti chiarito che «ci vorrà un po' di tempo» prima di poter vedere in azione Fallout 3 Remastered, suggerendo che lo sviluppo non è ancora arrivato alle fasi finali (via r/GamingLeaksAndRumors).

Un'edizione rimasterizzata del terzo capitolo sarebbe sicuramente un'ottima idea per ravvivare l'interesse del pubblico: dopo l'entusiasmo generato dagli ultimi update di Fallout 76 (lo trovate su Amazon) e soprattutto grazie al successo della serie TV, tantissimi giocatori potrebbero voler scoprire il capitolo che per primo ha inaugurato la nuova direzione di gameplay offerta da Bethesda.

Chiaramente occorre comunque ricordare che Xbox e Bethesda non hanno ancora confermato in via ufficiale lo sviluppo di Fallout 3 Remastered, ma considerando che la rimasterizzazione di Oblivion è già stata quasi "annunciata", probabilmente sarà solo questione di tempo prima di poter osservare in prima persona questo grande ritorno.

Per il momento, comunque, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le consuete precauzioni del caso: vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine tutte le eventuali novità al riguardo.