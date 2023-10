Fallout 3 e Oblivion Remaster esclusiva Xbox? Arriva una risposta

Il clamoroso leak arrivato dalla causa di FTC contro Microsoft aveva svelato anche tutte le esclusive Bethesda in arrivo su Xbox, inclusi alcuni ritorni eccellenti.

Novità particolarmente accattivanti anche per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, sebbene al momento ancora nulla di ufficiale.

Stando a quanto segnalato dai documenti ufficiali, pare che nel 2024 siano previsti tra le altre cose l'edizione rimasterizzata di Oblivion, già anticipata nelle scorse settimane, oltre a una nuova versione di Fallout 3.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sarebbero emerse nuove informazioni proprio sui due titoli in questione, specie per quanto riguarda le piattaforme di riferimento.

Parlando durante l'ultimo episodio dell'XNC Podcast, "Coalteastwood" ha commentato i due remaster non ancora annunciati, affermando di aver ricevuto informazioni da una fonte non specificata che confermavano che sarebbero stati entrambi rilasciati in esclusiva per Xbox.

Questo potrebbe avere senso, visto che entrambi i franchise saranno esclusive Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond.

Tuttavia, in assenza di una conferma ufficiale, dobbiamo prendere queste informazioni con le consuete pinze fino a quando non saranno annunciate ufficialmente le rimasterizzazioni in questione.

Sebbene i remaster di Fallout 3 e Oblivion non siano stati annunciati ufficialmente, la loro esistenza è stata confermata il mese scorso da una fuga di notizie su un calendario di uscite che copre varie release fino all'anno fiscale 2024.

Secondo questo calendario, il remaster di Oblivion avrebbe dovuto essere lanciato durante l'anno fiscale 2022, quindi è possibile che il lavoro sul gioco già in fase avanzata e che venga rivelato prima del remaster di Fallout 3.

Ricordiamo nuovamente che si tratta di documenti ufficiali pubblicati per errore senza censure, dunque sono tutte informazioni arrivate direttamente dai diretti interessati.

Tramite questi documenti ufficiali sono arrivati alcuni reveal, forse, perfino più clamorosi: un nuovo modello di Xbox Series X e un nuovo controller simile a DualSense.