Fallout 1, arriva il remake dei fan (con demo)

L'eccellente adattamento Prime Video di Fallout è ora disponibile, ed è stato in grado di riaccendere la passione verso la serie in questione.

Il franchise Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) sta infatti vivendo una vera e propria nuova ondata di hype.

Advertisement

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, come riportato anche da GamingBible, da diversi mesi alcuni fan sono al lavoro su un vero e proprio remake del primissimo Fallout.

Il progetto si chiama Fallout: Vault 13, ed è una ricostruzione del primo gioco realizzata con il motore grafico di Fallout 4. Al momento in cui scriviamo, il gioco è in fase di realizzazione.

Ma non solo: secondo quanto riferito, il team sta lavorando duramente per produrre una demo giocabile che i fan potranno provare con le loro mani.

Se avete giocato al primo Fallout, saprete che non è un titolo invecchiato bene e che è molto lontano da ciò che la serie è oggi, dato che prima di Fallout 3 i giochi erano RPG con visuale dall'alto invece degli ambienti 3D che conosciamo oggi.

Fortunatamente i fan sono sempre pronti a rivedere i vecchi giochi di tanto in tanto, e Fallout: Vault 13 merita di essere tenuto d'occhio, soprattutto per la probabile demo in arrivo (se volete saperne di più cliccate qui).

Nel mentre, ci voleva la serie TV di Fallout di Prime Video per "sbloccare" l'update next-gen di Fallout 4, forse, ma finalmente c'è una data.

Ma non solo: tutti i capitoli della saga, dall'originale Fallout fino a Fallout 76, sono in vendita sull'Xbox Games Store con uno sconto di almeno il 75%.