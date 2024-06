Fallout 1 e 2 Remake non si faranno, ma c'è un motivo

Con il successo del Fallout di Prime Video era lecito immaginare che Bethesda, prima o poi, volesse provare a riportare in auge i primi episodi della serie con un remake. Ma questo non succederà mai.

In una recente intervista a IGN US, Todd Howard ha messo un punto sulla questione Fallout 1 e 2 Remake, infrangendo qualsiasi speranza possibile e immaginabile.

Advertisement

Dopo aver già messo in chiaro che i due titoli non arriveranno mai su console, Howard ha spiegato perché non avrebbe senso creare un remake dei capostipiti della saga.

«La priorità principale per noi è assicurarci che siano disponibili e che tu possa ancora giocarci», ha detto Howard in una recente intervista. E perché non fare un remake, anche solo su PC?

Questione di "fascino", a quanto pare:

«Potrei sostenere che parte del fascino dei giochi di quell'epoca e gli originali Fallout è un po' il fatto che sia di quell'epoca. Non vorrei mai incollarci sopra qualcosa per cambiare il modo in cui funziona, e quindi farlo sembrare più moderno. Quindi finché è possibile scaricarlo, finché si carica e funziona, vorrei che le persone lo sperimentassero così com'era.»

Insomma, se volete ripercorrere le vicende della saga di Fallout vi conviene farlo solamente acquistando i vecchi capitoli. Lo potete fare con uno speciale pacchetto pubblicato qualche tempo fa, e lo trovate su Amazon.

Questo non toglie che possiate giocare i titoli con i remake fatti dai fan, visto che la community è già al lavoro per poter riportare quei giochi in auge. Il tutto con dei progetti che saranno anche gratis, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.

Speriamo che, in ogni caso, Todd Howard e Bethesda possano concentrarsi con molta calma su Fallout 5, che prima o poi arriverà. Sicuramente prima di The Elder Scrolls 6, per cui è passato talmente tanto tempo dall'annuncio che anche lo stesso Howard è rimasto sorpreso.