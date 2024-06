Fallout 1 e 2 arriveranno mai su console? Risponde Todd Howard

La saga di Fallout oggi è una delle IP videoludiche più apprezzate al mondo, ma la maggior parte dei giocatori moderni probabilmente hanno iniziato la loro avventura solo su console e, di conseguenza, solo a partire dal terzo capitolo.

I primi due capitoli della serie, sviluppati da Interplay, non sono mai stati disponibili su piattaforme che non fossero il PC e, dato che non si tratta ovviamente di giochi moderni e decisamente diversi dagli ultimi capitoli come Fallout 76 (che trovate su Amazon), non sono certo adatti a tutti.

Per questo motivo, molti fan speravano che Bethesda potesse essere interessata a un rilancio di Fallout 1 e 2 con delle speciali edizioni console, come già fatto da altri team di sviluppo con altre perle passate dai giochi di ruolo.

Sfortunatamente, Todd Howard non ha buone sensazioni riguardanti un remake o anche solo dei porting: in un'intervista rilasciata allo YouTuber MrMattyPlays, il game director ha spiegato che la priorità di Bethesda è semplicemente assicurarsi che entrambi i titoli rimangano sempre giocabili su PC (via Game Rant).

«Tutto è possibile, ma [creare porting console di Fallout 1 e 2] richiederebbe molto tempo per gli sviluppatori e quindi bisogna domandarsi: "È così che vogliamo impiegare il nostro tempo, oppure si gioca meglio su PC?" Se lo chiedete a me, credo che in questo momento il miglior modo di giocarci sia su PC, con mouse e tastiera come in origine».

Siamo certi che le dichiarazioni di Todd Howard faranno discutere fortemente gli appassionati: seppur da un lato non abbia tutti i torti sul fatto che l'esperienza mouse + tastiera potrà difficilmente essere replicata adeguatamente, dall'altro sono disponibili tantissimi esempi di titoli studiati per PC ma adattati perfettamente su console. Come un certo Baldur's Gate 3, tanto per fare un nome a caso.

Evidentemente, Bethesda ha semplicemente altre priorità a cui pensare, come il supporto a lungo termine di Starfield: nel corso della stessa intervista, il director ha infatti ammesso di essere già al lavoro su una seconda espansione del gioco, dopo Shattered Space.

Restando in tema con le novità di Fallout, ricordiamo che Fallout 76 sta per ricevere uno degli aggiornamenti più attesi di sempre, che introdurrà i Ghoul giocabili.

Un update annunciato anche e soprattutto sulla scia del successo della serie TV, che a quanto pare potrebbe durare davvero a lungo.