Ex-direttore artistico di Bungie fa causa a Sony e Bungie stessa

Bungie e Sony dovranno prepararsi a una causa legale potenzialmente importante, perché l'ex-direttore artistico Chris Barrett ha deciso di combattere in tribunale contro le aziende.

La questione è decisamente complicata, come riporta Venture Beat, perché di mezzo ci sono delle questioni lavorative legate a licenziamenti e risarcimenti vari ed eventuali.

Chris Barrett ha accusato Sony Interactive Entertainment e Bungie di averlo licenziato ingiustamente, solo per evitare un pagamento di $45 milioni che gli spettava secondo il suo contratto.

La vicenda si inserisce nel contesto degli scandali Me Too che hanno travolto l’industria videoludica, con Barrett che sostiene di essere stato usato come capro espiatorio per i problemi aziendali.

Nella causa, Barrett afferma che Sony e Bungie avrebbero danneggiato deliberatamente la sua reputazione insinuando pubblicamente che fosse stato coinvolto in condotte sessuali inadeguate, senza però fornire prove concrete.

Secondo Barrett, queste accuse sarebbero state mosse per deviare l’attenzione dai fallimenti finanziari e organizzativi delle aziende, tra cui i ritardi nello sviluppo del gioco Marathon e le difficoltà economiche di Bungie dopo l’acquisizione da parte di Sony nel 2022 per $3.6 miliardi, che ha portato per altro a numerosi licenziamenti.

Barrett, noto per il suo contributo a franchise iconici come Halo e Destiny, ha descritto una lunga carriera rovinata da queste accuse. La causa riporta inoltre dettagli di una presunta cultura tossica all’interno di Bungie, inclusi comportamenti sessisti e razzisti da parte di altri dirigenti, che, secondo Barrett, non hanno subito conseguenze.

La situazione è complessa, con Barrett che nega ogni accusa di cattiva condotta personale e accusa Sony e Bungie di aver orchestrato un’indagine interna ingiusta durante un suo congedo per motivi di salute mentale.

E non è neanche la prima volta che qualcuno fa causa a Bungie negli ultimi tempi, perché uno scrittore ha accusato l'azienda di aver copiato delle sue idee per Destiny 2 (i cui gadget trovate su Amazon).

Nel frattempo Bungie guarda avanti con altri progetti, relativi soprattutto a spin-off vari come Rising, annunciato di recente in via ufficiale.