Scrittore fa causa a Bungie per la trama di Destiny 2

Vi è piaciuta per caso la trama di una delle campagne di Destiny 2, lo shooter di Bungie? È stata copiata di sana pianta da un blog.

Almeno questo è quello che sostiene Kelsey Martineau, lo scrittore che ha fatto causa a Bungie per "La Guerra Rossa" (tramite PC Gamer).

Lo scrittore accusa Bungie di aver copiato parti della trama di Destiny 2 (lo trovate su Amazon) da una sua opera. Martineau cerca ovviamente un risarcimento per i danni e un'ingiunzione, nonostante la campagna in questione, La Guerra Rossa, sia stata archiviata e non più giocabile.

Secondo Martineau, Bungie avrebbe tratto ispirazione dal suo racconto, scritto sotto lo pseudonimo Caspar Cole nel 2013 e 2014 e pubblicato su un blog Wordpress.

La storia introduce la Legione Rossa, una forza militare brutale e devastante che porta caos e distruzione. Elementi come l'uso di lanciafiamme e bestie da guerra sono caratteristiche che Martineau ritiene troppo simili alla Legione Rossa di Destiny 2, il nemico centrale della campagna La Guerra Rossa.

Nel suo reclamo, Martineau sostiene che lo sviluppo affrettato di Destiny 2 abbia portato Bungie a creare una storia basata direttamente sulla sua opera, indicando presunte somiglianze tra i due universi. Entrambe le fazioni, per esempio, condividono il nome Legione Rossa e l'idea di invadere la Terra per catturare una stazione spaziale. Nel caso di Destiny 2, il Viaggiatore.

Martineau ha anche portato un confronto tra alcuni passaggi delle due storie che, effettivamente, hanno somiglianze anche per quanto riguarda i nomi utilizzati. Nonostante queste somiglianze, il caso potrebbe non essere così solido come Martineau spera.

Il concetto di una grande fazione bellicosa che invade la Terra non è nuovo, e può essere ritrovato in molte opere di fantascienza. Parliamo di Mass Effect, Halo, per non parlare di Star Trek uscendo dal mondo dei videogiochi.

Parlando di cause, invece, c'è qualcuno che sta per avere il coraggio di affrontare Nintendo in tribunale addirittura senza avvocato.