Ex-Blizzard attacca Oblivion Remastered: «Non è Elden Ring»

Il ritorno di videogiochi come Oblivion Remastered ci porta inevitabilmente a fare i conti con il tempo che passa, e soprattutto con i titoli che attualmente sono presenti sul mercato.

Un discorso che ha fatto di recente Mike Ybarra, ex-presidente di Blizzard Entertainment, parlando proprio di come Oblivion Remastered possa reggere il confronto con un titolo come Elden Ring.

Fermi, araldi di Bethesda. Posate i vostri incantesimi e aspettate di leggere il discorso di Ybarra che, in termini assoluti, ha molto senso.

«Sono scettico riguardo alle rimasterizzazioni di 20 anni fa», spiega Ybarra su X (tramite The Gamer), parlando del lancio di Oblivion Remastered che si è già rivelato ampiamente un successo.

Dopo aver toccato oltre 182.000 giocatori simultanei su Steam a poche ore dal lancio, il rilancio dello storico gioco di ruolo di Bethesda ha mostrato chiaramente quanto sia ancora forte il richiamo della nostalgia per i grandi classici del genere.

Tuttavia siamo sicuri che i videogiochi di una volta siano effettivamente sempre belli come li ricordiamo? Secondo Mike Ybarra, no:

«Ciò che un tempo era fantastico, ora rimasterizzato, non potrà mai reggere il confronto con capolavori moderni come Elden Ring. L'asticella si è semplicemente spostata dai sicuri RPG open world a ciò che Elden Ring ci ha portato. Mi piacerebbe essere smentito. Ma non lo sono.»

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La frase ha creato ovviamente un dibattito molto acceso che, però, è molto interessante da affrontare con lucidità.

Il lancio di un videogioco come Oblivion Remastered è pura nostalgia, ovviamente, ma in questo caso può essere un modo per riscoprire effettivamente un classico?

C'è chi ha sostenuto che sia addirittura un Oblivion 2.0, ma secondo Ybarra «la nostalgia ha un limite», e vedremo se tra qualche settimana si parlerà ancora così tanto del titolo Bethesda. Il lavoro tecnico sembra ottimo, ma reggerà con i videogiochi di oggi?