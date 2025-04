Solo un single player ha avuto un lancio migliore di Oblivion Remastered nel 2025

C'è stata un'ondata di entusiasmo travolgente per il debutto di Oblivion Remastered sul mercato: il rifacimento di uno dei giochi Bethesda più amati sta già conquistando le classifiche videoludiche del 2025, nonostante sia uscito da poche ore e praticamente a sorpresa.

Nonostante diverse indiscrezioni ne avessero anticipato l'esistenza, quello di Oblivion Remastered è stato un vero e proprio shadowdrop, annunciato e pubblicato lo stesso giorno.

Una strategia rischiosa ma che si è già rilevata assolutamente vincente: osservando i primi dati ufficiali su Steam, possiamo confermare che il rifacimento di Oblivion è già il secondo nuovo gioco single player di maggior successo per il 2025.

TheGamer segnala infatti che Oblivion Remastered ha ottenuto un picco di utenti complessivi su Steam di 182.298 giocatori nel giro di poche ore, arrivando dietro soltanto a un altro fenomeno di grande successo di quest'anno, almeno per quanto riguarda i titoli esclusivamente single player.

L'unico gioco ad aver fatto meglio è stato infatti Kingdom Come Deliverance 2, la cui versione PC ha raggiunto un picco complessivo di 256.206 utenti (trovate la versione PS5 su Amazon, se la preferite).

Tuttavia, vi è un dettaglio che lascia ben sperare per un possibile trionfo dell'edizione rimasterizzata del gioco Bethesda: Kingdom Come Deliverance 2 al lancio aveva infatti ottenuto "solo" 159.351 utenti, arrivando al suo picco solo nel corso del fine settimana.

Oblivion Remastered potrebbe dunque riuscire a incrementare ancora il suo bottino e, sempre parlando in termini ipotetici, superarlo nel corso dei prossimi giorni o del fine settimana.

Per quanto riguarda invece la classifica complessiva dei nuovi videogiochi del 2025, l'edizione rimasterizzata deve accontentarsi del settimo posto: sul podio troviamo l'irraggiungibile Monster Hunter Wilds con oltre 1 milione e 300 mila utenti complessivi, seguito dalla rivelazione indie Schedule 1 e dalla demo di Mecha Break, resa disponibile durante l'ultimo Steam Fest ma che, in realtà, non ha soddisfatto tanti utenti.