Ex-BioWare lancia l'accusa: «Mass Effect è il favorito, Dragon Age a rischio chiusura»

Di BioWare ed Electronic Arts abbiamo sempre parlato molto su queste pagine, e lo ha fatto anche lo storico scrittore e creatore di Dragon Age, David Gaider, che ha parlato della differenza di trattamento con Mass Effect.

Gaider ha parlato spesso di BioWare negli ultimi, con un comprensibile dente avvelenato nei confronti di Dragon Age the Veilguard, ma anche con Electronic Arts in maniera indiretta provando a dare consigli all'azienda.

Le saghe di Mass Effect e Dragon Age sono sempre state nel cuore dei fan, tolti gli scivoloni di Andromeda e del citato Veilguard, ma a quanto pare Electronic Arts l'ha sempre pensata diversamente (tramite Gamesradar).

Nelle sue ultime dichiarazioni, Gaider ha svelato come EA abbia sempre mostrato una preferenza netta per la serie fantascientifica, mettendo Dragon Age costantemente sotto pressione nonostante i suoi successi commerciali.

Questa dinamica avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo di entrambe le serie, con conseguenze che i fan possono ancora osservare oggi nei titoli più recenti.

Ecco la sua dichiarazione lanciata su BlueSky, in una chiacchierata con dei fan proprio sul suo lavoro e sulle due saghe:

«Quando ero alla BioWare, EA ha *sempre* preferito Mass Effect, anzi, il loro team marketing lo preferiva. Era moderno. C'era azione. Non hanno mai saputo bene cosa farne di DA, e ogni volta che DA superava ME, ME trovava delle scuse. Se me lo chiedete, è sempre stato a un passo dalla soppressione da DA Origins.»

Particolarmente rivelatore è stato il commento sulla differenza di trattamento tra le due serie: «Non hanno mai saputo bene cosa fare di Dragon Age», con il dettaglio delle scusanti di Mass Effect che oggi spiega molto riguardo le intenzioni di Electronic Arts degli ultimi anni.

A confermare in parte le parole di Gaider c'è anche il rendimento di Dragon Age the Veilguard che, con tutti i suoi problemi, non è stato comunque il titolo più dannoso di Electronic Arts della scorsa stagione.

Così come le grandi intenzioni da parte di BioWare, su richiesta di EA ovviamente, che ha spostato tutto il focus proprio sul nuovo Mass Effect, che ad oggi non ha ancora dato il via in ogni caso lo sviluppo dopo anni dal suo annuncio.