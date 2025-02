Il co-creatore di Dragon Age ha un consiglio per EA: «Seguite l'esempio di Larian»

Dragon Age The Veilguard si è rivelato essere un'autentica delusione per i fan storici e buona parte della critica, con conseguenti gravi conseguenze anche per il possibile futuro di BioWare.

I numeri di vendita sono stati infatti notevolmente inferiori alle aspettative, ma a testimoniare il fatto che sia passato quasi inosservato ci pensano anche le offerte di store come Amazon, che lo propongono a prezzi quasi stracciati dopo pochissimi mesi dal suo debutto.

Purtroppo non sembra che EA abbia imparato le lezioni giuste da questo fallimento: il CEO Andrew Wilson ha lasciato intendere che The Veilguard avrebbe potuto ottenere incassi superiori se fosse stato un live-service, dimostrando di aver capito ben poco di ciò che vuole davvero la community di Dragon Age.

E anche il co-creatore della serie David Gaider condivide il mio pensiero, affidando al suo profilo sul social Bluesky un consiglio utile per Electronic Arts: seguire l'esempio di quanto fatto con Larian Studios e Baldur's Gate 3 (via IGN USA):

«Il mio suggerimento per EA (non che gli importi): avete una IP amata da tantissime persone. Profondamente. Al suo apice ha venduto abbastanza bene da farvi felici, giusto? Guardate ciò che ha fatto meglio quando ha venduto di più in assoluto. Seguite l'esempio di Larian e raddoppiate gli sforzi. Il pubblico è ancora lì. E sta aspettando».

David Gaider ha anche aggiunto che da un lato comprende il ragionamento di EA, nel senso che bisogna prima di tutto pensare ai profitti, ma ridurre il tutto a un semplice "doveva essere un live-service" è solo una visione «miope e votata agli interessi personali».

Personalmente non posso che condividere la visione di Gaider sull'argomento: Dragon Age The Veilguard aveva numerosi problemi, ma non credo che nessuno dei suoi fan storici chiedesse mondi condivisi o altre caratteristiche da live-service.

Del resto, credo che il nostro Gianluca Arena vi abbia spiegato abbondantemente cosa non andava nella sua recensione: basterebbe iniziare da lì.