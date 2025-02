Lo sviluppo di Mass Effect 5 non è ancora iniziato, dopo 4 anni dall'annuncio

Il flop di Dragon Age The Veilguard ha portato un'aria di forte crisi all'interno di BioWare, che ha dovuto fare i conti con una forte riorganizzazione interna ben più grave di quanto si potesse immaginare.

Secondo gli ultimi report, adesso all'interno dello studio di sviluppo ci sarebbero addirittura meno di 100 persone: un numero quasi impietoso, se consideriamo che una volta aveva anche più di un team a supporto dei suoi progetti.

Adesso più che mai Mass Effect 5 appare come l'ultima ancora di salvezza per uno studio che non sembra essere mai stato così vicino alla chiusura, ma il prossimo capitolo dell'amata saga sci-fi si farà attendere ancora molto, molto a lungo.

Perché nonostante siano passati ben 4 anni dall'annuncio, il director Mike Gamble ha confermato sul proprio profilo X che il progetto è ancora in fase di pre-produzione. In altre parole, lo sviluppo vero e proprio non è ancora nemmeno iniziato.

È evidente dunque che BioWare abbia concentrato in questi anni tutti i propri sforzi su Dragon Age The Veilguard, le cui conseguenti scarse vendite (al punto che già oggi trovate già scontato su Amazon) hanno provocato ripercussioni più gravi del previsto.

Di sicuro era difficile immaginare che dopo più di 4 anni dal teaser che aveva entusiasmato un'intera community lo studio di sviluppo non avesse ancora nulla di concreto in mano. E oggi si ritrova con un team decisamente ridotto all'osso per riuscire a mandare avanti la produzione.

Insomma, non vorrei essere più pessimista del dovuto, ma probabilmente sarà meglio dimenticarci dell'esistenza di Mass Effect 5 per un bel po' di tempo. Sperando che alla fine veda davvero alla luce e che risulti un prodotto di qualità superiore ad Andromeda, magari.

Nel frattempo, siamo ancora in attesa di novità riguardanti la serie TV di Mass Effect: attualmente sappiamo solo che sarà prodotta da Amazon e i nomi degli sceneggiatori.