Gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono approfittare già da adesso di un nuovo gioco gratis da aggiungere alla propria collezione, probabilmente aggiunto per errore alla collezione di titoli riscattabili.

Come ci segnala infatti Push Square, da questo momento potete riscattare gratuitamente CarX Street, un racing game open world che normalmente richiede l'acquisto, per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential.

Il titolo, sviluppato con focus particolare sulla simulazione fisica avanzata, mostra attualmente una scadenza dell'offerta fissata per l'11 settembre, in contemporanea con il termine delle ultime promozioni su PlayStation Store, lasciandoci immaginare che sia scattato un errore durante la programmazione degli sconti.

Il gioco vanta attualmente una valutazione di 4.26 stelle sul PlayStation Store, frutto di circa 2.600 recensioni degli utenti: numeri che suggeriscono una base di giocatori soddisfatta e un prodotto che ha saputo trovare il proprio pubblico nel competitivo mercato dei racing game.

CarX Street si posiziona nel segmento dei racing game sandbox con una proposta che punta forte sulla tecnologia CarX Physics: il sistema di guida promette un'esperienza realistica attraverso pendii montani, autostrade estese e strade urbane trafficate. La personalizzazione dei veicoli rappresenta uno degli elementi centrali, permettendo agli appassionati di fine-tuning di sfruttare appieno le potenzialità del motore fisico.

Le modalità di gioco spaziano dalle corse in solitaria alle competizioni multiplayer, offrendo varietà sia ai giocatori che preferiscono perfezionare le proprie abilità in autonomia, sia a chi cerca la sfida diretta contro altri piloti online. L'approccio del gioco mira a bilanciare accessibilità e profondità simulativa, un equilibrio spesso difficile da raggiungere nel genere racing.

La disponibilità geografica sembra al momento limitata al mercato europeo, con gli store di altre regioni che non mostrano la stessa anomalia di prezzo: di conseguenza, anche gli utenti italiani possono approfittare di questa occasione.

Abbiamo già fatto le dovute verifiche del caso e possiamo confermare che il titolo è stato effettivamente aggiunto alla nostra raccolta: potete farlo vostro dirigendovi alla seguente pagina e facendo clic sul relativo pulsante, dopo aver ovviamente effettuato l'accesso con un account iscritto a PlayStation Plus (trovate gift card adatte su Amazon).

Dato che probabilmente si tratta di un errore imprevisto, non possiamo sapere con certezza se resterà effettivamente gratuito fino all'11 settembre o se Sony deciderà di prendere provvedimenti, revocando le licenze per chi si è approfittato di questa vista. Nel dubbio, vi consiglio di procedere con il riscatto il prima possibile, magari giocandolo anche prima che possa essere troppo tardi.

Restando in tema di giochi gratis, proprio nelle scorse ore sono stati annunciati i nuovi omaggi in arrivo a settembre per PlayStation Plus: li trovate nella nostra notizia dedicata.