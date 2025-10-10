Il mondo di Night City si arricchisce di una nuova forma di intrattenimento quotidiano grazie all'ingegno di un modder che ha saputo fondere l'universo cyberpunk con la mania dei rompicapi linguistici. L'idea di portare un word game all'interno di Cyberpunk 2077 rappresenta un perfetto esempio di come la creatività della community possa espandere le possibilità di un videogioco ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.

Gonkle trasforma il vostro dispositivo di gioco in una sfida intellettuale quotidiana, seguendo le regole consolidate del formato che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Sei tentativi per indovinare una parola di cinque lettere, con la particolarità che ogni giocatore affronta lo stesso enigma nella stessa giornata. La meccanica rimane identica al celebre predecessore, ma l'ambientazione cambia completamente le carte in tavola.

Il vero punto di forza di questa mod risiede nella cura maniacale con cui è stato selezionato il vocabolario utilizzato. Le parole non sono casuali, ma provengono direttamente dai manuali di gioco originali di Cyberpunk, garantendo un'esperienza autentica e formativa per chi vuole approfondire la conoscenza dell'universo narrativo.

La selezione accurata delle parole significa che i giocatori si imbatteranno frequentemente in termini come "choom" e altri elementi del gergo cyberpunk. Questo approccio trasforma ogni partita in un'opportunità di apprendimento, permettendo agli utenti di familiarizzare con espressioni e concetti che altrimenti potrebbero passare inosservati durante le normali sessioni di gioco.

Gli interessati possono scaricare la mod attraverso NexusMods, anche se gli sviluppatori segnalano alcune incompatibilità tecniche. In particolare, l'utilizzo contemporaneo con Virtual Atelier Delivery può causare malfunzionamenti nei messaggi di consegna, problema per cui è attualmente in sviluppo una soluzione.

Mentre la community continua a espandere creativamente l'esperienza di gioco, CD Projekt lavora al futuro del franchise. Cyberpunk 2 ha ufficialmente iniziato la fase di pre-produzione, anche se gli sviluppatori mantengono aspettative realistiche sui tempi di rilascio, indicando la fine del 2030 o l'inizio del 2031 come finestra temporale più probabile.