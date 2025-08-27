PlayStation Store celebra l'imminente fine di agosto inaugurando le sue nuove offerte settimanali per PS5 e PS4, con tantissimi giochi da tenere d'occhio.
Grazie alle nuove promozioni "Pronti, partenza, si gioca!" potrete approfittare di sconti fino al 90% su tantissimi titoli, tra i quali sono disponibili anche esclusive PlayStation e alcune delle produzioni terze parti più apprezzate dai fan su console (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).
Anche oggi abbiamo dunque provato a selezionare per voi i migliori giochi in offerta su PlayStation Store, così da aiutarvi nei vostri potenziali acquisti: li trovate qui di seguito.
Migliori giochi in offerta su PlayStation Store
- Alan Wake 2 Deluxe Edition a 23,99€ (anziché 79,99€)
- A Plague Tale: Requiem a 23,99€ (anziché 59,99€)
- Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition a 17,99€ (anziché 59,99€)
- Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 43,99€ (anziché 79,99€)
- Cyberpunk 2077 a 22,49€ (anziché 49,99€)
- Dead Space a 15,99€ (anziché 79,99€)
- Death Stranding: Director's Cut a 19,99€ (anziché 49,99€)
- Demon's Souls a 39,99€ (anziché 79,99€)
- Final Fantasy VII Remake Intergrade a 18,99€ (anziché 49,99€)
- Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€)
- Hogwarts Legacy PS5 a 14,99€ (anziché 79,99€)
- Indiana Jones e l'Antico Cerchio a 63,99€ (anziché 79,99€)
- It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€)
- Kingdom Come: Deliverance II a 48,99€ (anziché 69,99€)
- La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra Definitive a 7,49€ (anziché 49,99€)
- LEGO Harry Potter Collection a 9,99€ (anziché 39,99€)
- Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ (anziché 69,99€)
- Metaphor: ReFantazio a 38,49€ (anziché 69,99€)
- Metro Saga Bundle a 8,99€ (anziché 59,99€)
- Mortal Kombat 1 a 16,49€ (anziché 49,99€)
- Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€)
- Red Dead Redemption 2 a 14,99€ (anziché 59,99€)
- Resident Evil Village a 9,99€ (anziché 39,99€)
- Rise of the Ronin a 49,59€ (anziché 79,99€)
- Star Wars Battlefront II a 4,99€ (anziché 19,99€)
- Star Wars Jedi: Survivor a 15,99€ (anziché 79,99€)
- Tekken 8 a 29,99€ (anziché 59,99€)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a 43,99€ (anziché 54,99€)
- The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 34,99€ (anziché 69,99€)
Come sempre vi ricordo che la nostra è solo una selezione parziale: vi consiglio di consultare l'elenco completo di offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo, segnalandovi che le promozioni di PlayStation Store termineranno l'11 settembre 2025.