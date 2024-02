Epic Games Store vi ha fatto risparmiare moltissimo nel 2023: ecco quanto

Se avete collezionato tutti i giochi gratis regalati da Epic Games Store in tutto il 2023, sul vostro PC avrete la possibilità di installare videogiochi per un valore totale davvero niente male.

L'iniziativa dei giochi gratis settimanali che ha coinvolto anche videogiochi del calibro di Death Stranding (che trovate comunque su Amazon, eh) è stata d'ispirazione per moltissime altre piattaforme, e negli anni ha raccolto un catalogo davvero importante.

L'iniziativa va infatti avanti dal 2018 e, almeno per ora, sembra che Epic Games non abbia intenzione di smettere di regalare videogiochi su PC con la solita regolarità. La lista completa inizia ad essere davvero soverchiante, come potete vedere dalla nostra lista aggiornata con tutti i regali.

Epic Games Store ha pubblicato il suo racconto del 2023 sul blog ufficiale, nel quale compaiono le classiche statistiche che riassumono tutto quello che è successo lo scorso anno nei meandri dello store digitale.

La piattaforma ha superato i 270 milioni di utenti su PC, con un aumento di 40 milioni rispetto al 2022. Con un numero di giocatori attivi giornalmente che si attesta intorno ai 36.1 milioni, sembra che Epic Games Store sia sempre più seguito e apprezzato dalla community PC.

Un apprezzamento che arriva in buona parte grazie ai giochi gratis forniti ogni settimana. I quali, nel 2023, sono valsi oltre $2mila in termine di valore equivalente sul mercato.

Gli 86 giochi che sono stati regalati durante la scorsa annata vi hanno fatto risparmiare quindi oltre duemila dollari.

In ogni caso gli utenti hanno anche speso sulla piattaforma, perché Epic Games Store dichiara una spesa complessiva di oltre $950 milioni, di cui $310 milioni per applicazioni di terze parti.

Continuate quindi a riscattare i giochi gratis settimanali, come quello di questa settimana che vi consigliamo di recuperare.

Ma quanto valgono, nel complessivo, i giochi gratis regalati da Epic Games Store dal 2018 ad oggi? C'è un calcolo anche per quello.