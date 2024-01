Quanto valgono i giochi gratis di Epic Games Store?

Se avete collezionato tutti i giochi gratis regalati da Epic Games Store dal 2018 ad oggi, sul vostro PC avrete la possibilità di installare videogiochi per un valore totale di quasi $10mila.

L'iniziativa dei giochi gratis settimanali che ha coinvolto anche videogiochi del calibro di Death Stranding (che trovate comunque su Amazon, eh) è stata d'ispirazione per moltissime altre piattaforme, e negli anni ha raccolto un catalogo davvero importante.

Come riporta PC Games N, infatti, calcolando il numero di videogiochi offerti in questi cinque anni, ovvero almeno uno a settimana con alcune occasioni in cui ne sono stati offerti anche due (e l'iniziativa di Natale con un gioco gratis al giorno per circa due settimane), Epic Games Store ha regalato ai suoi utenti un totale di $10mila dollari in videogiochi per PC.

Sono stati regalati quasi 400 videogiochi dal 2018 ad oggi, con alcuni videogiochi che sono apparsi ovviamente più volte all'interno delle selezioni dei giochi gratis.

Il tutto selezionando sia giochi importanti, tripla A anche relativamente recenti, insieme a produzioni più piccole e tanti indie che hanno contribuito al conteggio totale.

Se siete curiosi, qui trovate la lista di tutti i videogiochi regalati da Epic Games Store in questi anni. L'iniziativa continuerà ancora, sicuramente, e ricordatevi di riscattare i videogiochi gratis ogni giovedì come vi ricordiamo ogni settimana.

Vedremo se continuerà per sempre però, mentre le piattaforme concorrenti hanno adottato lo stesso metodo e regalano giochi in vari modi.

PlayStation lo fa con il suo Plus, attraverso gli ormai noti tier di abbonamento e giochi mensili che, come di consueto, a volte escono anche dalla rotazione.

Lo fa anche Twitch con l'iniziativa dei giochi gratis di Prime Gaming, che ogni mese regala agli abbonati ad Amazon Prime dei videogiochi da riscattare insieme a bonus per i game as a service.