Epic Games corre ai ripari aumentando il prezzo del suo Unreal Engine

Epic Games sta vivendo un periodo di decisa rivalutazione, visto che dopo i risultati finanziari l'azienda sta prendendo provvedimenti su vari fronti.

Fortnite, infatti, non ha generato abbastanza guadagni rispetto alle previsioni, visto che le microtransazioni (trovate i V-Bucks anche ) non hanno registrato incassi sufficienti.

Epic Games spende infatti più di quanto guadagna, stando alle recenti dichiarazioni in merito, e dopo l'aumento della valuta di Fortnite che arriverà a fine ottobre, l'azienda ora cerca di aumentare gli incassi anche lato sviluppatori.

Come riporta Games Industry, infatti, l'Unreal Engine sarà più costoso per gli sviluppatori esterni al settore dei videogiochi.

Nel corso di una presentazione durante l'Unreal Fest 2023, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha rivelato che dal prossimo anno, le industrie esterne allo sviluppo di giochi potranno accedere a Unreal Engine solo tramite un modello di licenza software aziendale basato sulla postazione.

Con una dinamica descritta come simile a Maya e Adobe Photoshop, è stato anticipato che il modello di licenza non sarà "insolitamente costoso o poco costoso", qualunque cosa significhi.

Ovviamente devono essere svelati i termini complessivi, così come il momento in cui questa nuova licenza verrà resa disponibile, ma Sweeney ha voluto anticipare il cambiamento "per trasparenza".

L'obiettivo di questa manovra è "riportare indietro le entrate dei nostri motori e associarli ai team che stanno svolgendo il lavoro nelle industrie", proprio a seguito del riassesto finanziario che sta portando avanti Epic Games.

L'azienda ha infatti operato di recente dei licenziamenti di massa davvero massicci, anche a studi che stavano portando avanti dei progetti tutto sommato di successo. Come Mediatonic per Fall Guys, che è stato decimato.

E non sono mancati i licenziamenti neanche nei piani alti, tra l'altro. Uno degli autori di Epic Games Store, addirittura, si è allontanato dall'azienda in questa recente ondata.