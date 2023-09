Fall Guys, l'intero team di sviluppo decimato senza preavviso da Epic Games

Oggi è arrivata la notizia dei licenziamenti di massa di Epic Games e, come era facile prevedere, nelle ore successive stanno emergendo vari approfondimenti. Tra questi anche il fatto che Mediatonic, studio responsabile di Fall Guys, sarebbe stato decimato al punto di essere praticamente sul procinto di chiudere.

Il coloratissimo battle royale era diventato rapidamente un piccolo fenomeno, tanto da avere anche la sua serie di gadget su Amazon, e in breve si era guadagnato un bello spazio nel mercato.

Dopo la prima ondata di successo, Fall Guys era stato trasformato in un titolo free-to-play, guadagnando una meritatissima seconda vita.

Il successo fu tale che Mediatonic venne acquisito proprio da Epic Games nel 2021, ma a quanto pare il team di sviluppo è parte dei quasi 900 licenziamenti della giornata odierna.

Ed Fear, uno degli autori all'interno di Mediatonic, ha pubblicato questa immagine su X:

The Mediatonic logo right now: pic.twitter.com/LHqbc62LL3

Una foto degli uffici di Mediatonic in cui le lettere che compongono il nome sono state riassemblate come "decimation", ovvero decimazione.

«Il logo di Mediatonic proprio adesso», scrive Fear nel post, ricondividendo quello di altri colleghi. O per meglio dire ex-colleghi, visto che tutti riportano il fatto di essere stati licenziati a quanto pare senza preavviso.

«Sono spaventato», scrive il designer Sam Beausy:

«Non so davvero cosa fare in questo momento. Se qualcuno ha posizioni per Level Design/Design aperti, per favore fatemelo sapere. Per ora posso solo elaborare.»