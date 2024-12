Enotria svela la data di uscita su Xbox (ed è vicinissima)

Enotria: The Last Song sta finalmente per fare il suo esordio su Xbox Series X|S, dopo che Jyamma Games ha confermato ufficialmente la data d'uscita di queste versioni.

Sebbene il soulslike italiano abbia già fatto il suo esordio su PC e PS5 (potete prenotare l'edizione fisica su Amazon), sulle console di casa Microsoft è emerso qualche intoppo di troppo, che ha portato anche a polemiche tra il team di sviluppo e la casa di Redmond.

Jyamma Games aveva infatti annunciato la decisione di rinviare il gioco dopo aver accusato Microsoft di impiegare mesi per rispondere al team: una situazione delicata sulla quale era intervenuto direttamente Phil Spencer per sbloccare la situazione.

Adesso fortunatamente ci sono buone notizie per i fan interessati a provare il soulslike italiano: con un comunicato rilasciato sui propri profili social, Jyamma Games ha confermato che la versione Xbox sarà disponibile da questo 12 dicembre 2024.

In altre parole, già da domani sarà già possibile acquistare l'edizione per le console di casa Microsoft.

Curiosamente, sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors fanno notare che la data era già stata svelata da un post su Xbox Wire: il community manager lasciò intuire che si trattava di un errore, ma evidentemente il reveal è stato "leakato" in anticipo dalla stessa Microsoft.

Enotria The Last Song aveva ricevuto diverse critiche al lancio, anche se gli sviluppatori hanno voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, ammettendo di sapere realmente quanto abbiano giocato redattori o content creator.

Vi ricordiamo che il nostro Marcello Paolillo ha deciso di assegnargli un 7.7 nella recensione dedicata, spiegandovi che Enotria «si distingue per la sua forte ispirazione al folklore italiano, celebrando le meraviglie naturali del nostro territorio e la ricca tradizione culturale, attoriale e musicale», venendo però fortemente limitato da qualche déjà-vu di troppo e diversi bug da sistemare.

Un titolo dunque solido, anche se non perfetto e con qualche limatura da sistemare al lancio: la versione Xbox in questo senso potrebbe rappresentare un'ottima occasione per chi intende scoprire i progressi fatti fino a questo momento.