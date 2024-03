Enotria, il soulslike italiano è stato cancellato su una console (per ora)

Brutte notizie per gli appassionati di casa Xbox: il team italiano Jyamma Games ha confermato che il soulslike Enotria The Last Song adesso uscirà solo su PC e PS5, contrariamente a quanto annunciato inizialmente.

La versione per Xbox Series X|S è stata ufficialmente cancellata, o per meglio dire "sospesa": il team non ha voluto escludere nulla per il futuro, ma in un aggiornamento pubblicato sul proprio canale Discord ha ammesso che questa edizione sarà eventualmente presa in considerazione solo dopo l'effettiva uscita ufficiale.

L'annuncio è arrivato pochi istanti dopo il reveal della nuova data d'uscita, che effettivamente aveva già fatto nascere qualche sospetto: è stata infatti svelata una demo in arrivo su PC e PS5, ma non vi era alcuna traccia delle console Xbox.

Il CEO di Jyamma Games non ha spiegato perché questa versione è stata cancellata, limitandosi semplicemente ad affermare che la decisione è stata presa «per assicurare un'esperienza superiore ai giocatori PC e PS5».

Una decisione che ovviamente non è stata accolta con favore da chi gioca su Xbox, portando il CEO a scusarsi e spiegare che non è un attacco alla console, ma che si tratta di un team indipendente che non ha mai ricevuto fondi da Microsoft e che si è trovato costretto a prendere la decisione migliore per il proprio gioco.

Leggendo tra le righe, molti fan hanno pensato che il problema potesse essere la necessità di sviluppare una versione per Xbox Series S (la trovate su Amazon), requisito fondamentale per pubblicare anche su Xbox Series X, ma è impossibile dirlo con certezza in assenza di comunicati ufficiali.

In ogni caso, una versione di Enotria The Last Song potrebbe comunque ancora uscire su Xbox Series X|S, ma se ne parlerà solo e soltanto dopo l'uscita ufficiale su PC e PS5, che ricordiamo essere prevista per il 21 agosto 2024. Vedremo se il soulslike italiano potrà davvero arrivare anche su questa console.

Ricordiamo che l'uscita era inizialmente prevista per il 21 giugno 2024, ma il team ha deciso di rinviarla per non doversi andare a scontrare con il DLC di Elden Ring.

Una decisione simile è stata presa anche da Atlus per l'edizione definitiva di Shin Megami Tensei V, ma in questo caso è stato addirittura anticipato.