Emio potrebbe avere "qualcosa" di Silent Hill 2 Remake

Durante la giornata di ieri, Nintendo ha mostrato un primo e misterioso teaser trailer di un horror, chiamato genericamente Emio.

Le novità attese per la piattaforma ibrida (che trovate su Amazon) sembrano infatti riguardare anche questo titolo avvolto nel mistero.

Il video - visionabile qui - non dice nulla sul gioco, nemmeno il titolo. Ma pone un'unica domanda: chi è Emio?

Ora, dopo che sono emersi anche i primi dettagli su rating e poco altro, sembra che i fan abbiano intercettato gli sviluppatori che potrebbero essersi occupati dello sviluppo del gioco.

Come riportato anche da Eurogamer, i fan di Nintendo desiderosi di scoprire maggiori dettagli sullo strano teaser del gioco horror Emio e credono che dietro al progetto ci sia Bloober Team, sviluppatore di The Medium, Layers of Fear e del prossimo Silent Hill 2 Remake.

Secondo i fan, ci sono indizi che indicano il coinvolgimento di Bloober in un'intervista pubblicata di recente con il capo dell'azienda Piotr Babieno.

Babieno parla di un misterioso titolo "per piattaforme Nintendo" con il nome in codice "Project M".

«Project M, sebbene il suo budget sia significativamente inferiore rispetto ai giochi a cui stiamo lavorando presso Bloober Team, è estremamente importante per i nostri piani a lungo termine», ha dichiarato Babieno al sito polacco Strefa Inwestorow.

«Inoltre, ci stiamo lavorando in collaborazione con i migliori creatori di giochi al mondo per le piattaforme Nintendo, quindi non possiamo permetterci di creare solo un gioco decente».

Project M è il misterioso Emio? La presenza a bordo di uno sviluppatore come Bloober sembra più probabile che si tratti di un progetto interno di Nintendo.

Si tratta inoltre di un progetto cross-gen per Switch e Switch 2? Babieno continua affermando che il progetto sarà svelato completamente nel corso dell'anno.

