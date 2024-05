Elden Ring fa vincere gratis una statua a grandezza naturale di Messmer... ma non in Italia

L'uscita di Shadow of the Erdtree, primo e unico DLC di Elden Ring, viene considerato da buona parte della community come un vero e proprio evento: l'impatto del soulslike open world di FromSoftware è stato così forte da aver accesso un incredibile entusiasmo per questa espansione.

Un entusiasmo di cui anche la stessa Bandai Namco è consapevole, motivo per cui il publisher ha deciso di organizzare un contest davvero interessante e pensato per i veri fan di Elden Ring (se non l'avete ancora provato, lo trovate in sconto su Amazon).

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, da adesso è infatti possibile partecipare a un nuovo contest in cui Bandai Namco chiede di realizzare un trailer fan-made di Elden Ring, in grado di mostrare la propria passione per l'Interregno.

I premi per questo contest sono davvero ghiotti: in particolare, segnaliamo che il miglior trailer in assoluto sarà ricompensato con una statua a grandezza naturale di Messmer l'Impalatore, ovviamente totalmente gratis.

Ma anche gli altri premi sono davvero interessanti: i vincitori dei trailer con migliore narrazione, azione e direzione riceveranno il braccio di Malenia — la stessa replica a grandezza naturale che vi costerebbe un altro braccio — e i trailer premiati con miglior commedia, utilizzo di suoni, design di armature o utilizzo più originale di Elden Ring riceveranno un elmo di Messmer l'Impalatore.

Se già non vedevate l'ora di mettere in mostra le vostre doti da videomaker, dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia: questo contest è valido soltanto per chi è residente negli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni specifici territori.

In altre parole, i giocatori italiani non possono provare a vincere nessuno dei premi in questione: un vero peccato per chi sperava di accogliere Messmer nella propria casa. Se siete comunque curiosi di scoprire tutti i dettagli, li trovate al seguente indirizzo.

Ricordiamo che Hidetaka Miyazaki ha svelato che in Shadow of the Erdtree ci saranno diverse scelte importanti da compiere, ma nessuna di queste sarà un finale definitivo.

Inoltre, sebbene rimanga l'unica espansione in programma, la storia di Elden Ring sembra destinata a continuare.