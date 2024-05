Shadow of the Erdtree non avrà un "vero" finale, ma ci saranno scelte importanti

La prima e unica espansione di Elden Ring è ormai distante soltanto poche settimane: in vista del suo imminente arrivo, il director Hidetaka Miyazaki sta già chiarendo ai fan cosa potranno aspettarsi da questo DLC così ambizioso.

Il director ha infatti già chiarito che Shadow of the Erdtree non sarà necessariamente la "fine" di Elden Ring, sottolineando che FromSoftware non ha ancora deciso se concluderà qui la storia e, di fatto, aprendo le porte a un potenziale sequel.

E non sarà la fine perché, semplicemente, non c'è alcun finale definitivo in Shadow of the Erdtree: in un'intervista rilasciata all'outlet cinese Campfire Camp (via GamesRadar+), il director conferma che non ci sarà alcuna reale conclusione della storia.

Una decisione in linea con le altre espansioni dei giochi FromSoftware, che una volta terminate permettevano sempre e comunque di proseguire l'avventura nei rispettivi soulslike: probabile dunque che sarà implementata una meccanica simile, che consentirà ai giocatori di tornare immediatamente nelle aree già note dell'Interregno di Elden Ring (lo trovate su Amazon).

Tuttavia, questo non significa che saremo di fronte a una storia lineare: Hidetaka Miyazaki conferma che ci saranno diverse scelte che i Senzaluce dovranno portare a termine, implicando che dovrebbero esserci potenziali path differenti per ogni run.

Strade che dovrebbero comunque portare a una conclusione non eccessivamente drastica, così da permetterci di concludere la campagna principale in qualunque momento.

A questo punto siamo decisamente curiosi di scoprire cosa potremo davvero aspettarci da Shadow of the Erdtree, che Miyazaki ha già definito il DLC più grande che FromSoftware abbia mai realizzato: continueremo ovviamente ad aggiornarvi sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, se dovesse servirvi un piccolo ripasso, abbiamo già riepilogato tutto ciò che sappiamo sul DLC di Elden Ring nel nostro articolo a tema su Shadow of the Erdtree.