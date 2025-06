Elden Ring Nightreign è stato un esperimento sicuramente particolare per FromSoftware, accolto dai fan con un certo scetticismo. Ma anche con il portafogli aperto, a giudicare dai primi dati finanziari.

I dati raccolti da Newzoo (tramite Wccftech) che riguardano i ricavi e utenti attivi mensili mostrano dinamiche che sfidano le previsioni tradizionali.

La vera sorpresa del mese arriva da Elden Ring Nightreign, che nonostante sia stato pubblicato il 30 maggio, è riuscito a conquistare la quarta posizione nella classifica dei ricavi.

Un risultato straordinario che dimostra la forza commerciale del brand di FromSoftware. Nonché il fatto che al suo pubblico i live-service game piacciono eccome.

Le stime di Newzoo parlano di 3,5 milioni di copie vendute in appena due giorni di maggio, un dato che evidenzia la capacità di penetrazione dell'IP di Elden Ring.

Parallelamente alle vendite, Fortnite continua a dominare il mercato dalla prima posizione degli incassi, seguito da EA Sports FC 25 al secondo posto e Call of Duty al terzo.

E, subito sotto a questo trio di colossi degli incassi tra microtransazioni e contenuti aggiuntivi, arriva direttamente Elden Ring Nightreign al quarto posto.

Nonostante i problemi iniziali, ai quali FromSoftware ha lavorato prontamente per migliorare subito il gioco, i fan sono riusciti ad apprezzare il titolo nonostante sia tutto l'opposto delle produzioni tipiche dello studio nipponico.

Questi numeri, per altro, potrebbero aumentare anche in futuro, visto che il team sta supportando Nightreign con l'obiettivo di mantenerlo vivo come un classico live-service game. Sono in arrivo altri contenuti e, a questo punto, sarà interessante capire come reagirà al community sul lungo periodo.

FromSoftware ha per altro un altro live-service game in arrivo, in esclusiva su Nintendo Switch 2, ovvero The Duskbloods. Andrà bene allo stesso modo? Il pubblico lo accoglierà con lo stesso entusiasmo, oppure verrà influenzato dal suo essere un prodotto in esclusiva?