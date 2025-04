The Duskbloods: storia, gameplay e tutto quello che sappiamo

Nessuno poteva immaginarsi che FromSoftware stesse preparando un titolo esclusivamente per Nintendo Switch 2 durante il Direct del 2 aprile scorso – eppure oggi siamo qui proprio per riassumervi cosa sia The Duskbloods, il nuovo titolo della compagnia che ha dato i natali a Dark Souls, Sekiro, Elden Ring e molti altri giochi – previsto per il momento in un generico 2026.

Se all’apparenza i richiami al sangue e alla Luna potevano farlo sembrare come un seguito spirituale di Bloodborne – un po’ come Dark Souls lo era stato di Demon’s Souls – in realtà ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso e mai fatto dalla compagnia giapponese: si tratta infatti di un titolo prevalente multiplayer con meccaniche PvPvE.

Se ci tenete a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo atteso titolo di FromSoftware restate su queste pagine, perché aggiorneremo questo articolo costantemente non appena arriveranno altre sostanziose informazioni.

Intanto, vediamo tutto ciò che sappiamo già su The Duskbloods.

Cos’è The Duskbloods

The Duskbloods è il nuovo titolo di FromSoftware diretto dal presidente della software house nipponica, Hidetaka Miyazaki.

Annunciato come esclusiva per Switch 2, il gioco sarà un titolo incentrato sulla componente multiplayer, che vedrà diversi giocatori affrontarsi in varie mappe, dove sarà possibile combattere anche contro gli iconici boss creati da FromSoftware, oltre che contro altri mostri.

Sul sito ufficiale di Nintendo, Miyazaki ha rilasciato un’intervista in cui ha specificato che il progetto è nato proprio parlandone con la casa di Kyoto: From aveva già una mezza idea di realizzare un titolo multiplayer, ma il progetto era ancora in fase embrionale.

Dopo l’incontro con i piani alti di Nintendo, The Duskbloods ha iniziato a prendere la forma con cui ci è stato poi presentato, e immaginiamo che sarà stato creato anche per sfruttare al meglio le caratteristiche della prossima console della grande N.

Data di lancio e piattaforme

Il trailer di The Duskbloods mostrato durante il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 segnava come data di lancio un generico 2026, dunque è ancora presto per capire con precisione quando il titolo sarà effettivamente giocabile.

Ovviamente il gioco è un’esclusiva per Switch 2 al lancio, ma si è scoperto che l’IP di The Duskbloods è proprietà di FromSoftware, dunque non è impensabile vederla un giorno anche su altre console, magari a uno o due anni di distanza dall’uscita sulla piattaforma Nintendo. Per il momento però è troppo presto per saltare a conclusioni, che sarebbero decisamente affrettate.

Storia: di cosa parla The Duskbloods?

Non ci sono grandi dettagli per ora sulla storia di The Duskbloods. Miyazaki nella sua intervista conferma che ci sarà una trama dietro – ma, come ci ha ormai abituato, questa sarà molto frammentata e toccherà ai giocatori ricostruirla, trovando indizi e nuove rivelazioni soprattutto negli oggetti e nell'equipaggiamento che servirà a personalizzare i personaggi giocabili.

Da quel poco che sappiamo al momento, tutto dovrebbe ruotare intorno al First Blood, una sorta di Santo Graal che tutti i Bloodsworn, ossia i personaggi che i giocatori potranno utilizzare, cercano di ottenere.

Non sappiamo ancora di quali poteri sia dotata questa misteriosa reliquia, ma viene detto che si manifesta in luoghi in cui l’umanità è al tramonto, ossia in cui il tempo non scorre più e che assumono l’aspetto di varie epoche storiche, dal passato più gotico e rinascimentale ad ambientazioni più futuristiche e moderne – con anche dei treni, come si è visto nel trailer.

Sappiamo poi solo che i Bloodsworn sono creature che hanno superato la propria umanità e sono tutti dotati di capacità sovraumane molto potenti, che li rendono estremamente forti in battaglia.

Miyazaki li definisce qualcosa di simile ai vampiri, anche se specifica che ci saranno delle sostanziali differenze rispetto a quelli classici.

Gameplay: come si gioca a The Duskbloods

L’unica cosa che al momento conosciamo del gameplay viene dai pochi minuti di trailer e dalle parole di Miyazaki. Stando a quanto svelato dal director, il gioco sarà un’esperienza multiplayer PvPvE, in cui non solo i giocatori affronteranno altri giocatori umani, ma anche mostri e boss unici che dovranno abbattere.

Ogni mappa potrà contenere fino a un massimo di 8 giocatori, e le condizioni di vittoria non saranno per forza legate alla sconfitta degli altri partecipanti.

Miyazaki ha infatti rivelato di non essere un grande fan dei giochi PvP – e proprio per questo in The Duskbloods saranno presenti altri modi per ottenere punti e vincere: uno di questi sarà ovviamente legato all’abbattimento di alcuni boss molto ostici che supponiamo faranno sudare ai giocatori sette camice, come FromSoftware ci ha abituati.

Oltre all’eliminazione dei boss, ci saranno poi delle meccaniche speciali che consentiranno di ottenere punti per la vittoria. Un esempio è legato al fatto che ogni giocatore avrà un ruolo ben definito all’inizio di una partita, e Miyazaki ha detto di aver voluto inserire questa meccanica ispirato da alcuni giochi da tavolo.

Ad esempio, uno di questi ruoli sarà il Rivale predestinato, per cui bisognerà sconfiggere il giocatore segnato come proprio rivale per ottenere anche punti extra a fine partita. L’idea sarebbe quella di avere anche una certa interpretazione dei ruoli, senza che il gioco si trasformi in un massacro tra giocatori non appena si avvistano l’un l’altro.

Ogni personaggio sembra poi avere poteri speciali: Miyazaki ha specificato che tutti saranno dotati di attacchi a lungo raggio, vediamo poi l’utilizzo di spade, lame a forma di cerchio e anche fucili più moderni. Sarà possibile anche utilizzare strani poteri, tra cui anche uno che trasforma un personaggio in una sorta di dinosauro (!).

Ci saranno, inoltre, degli eventi speciali durante una partita che ne cambieranno completamente le regole e le dinamiche. Miyazaki fa riferimento alla grossa e inquietante Luna nel cielo che attiverà qualche effetto speciale, ma al momento non sappiamo ancora nulla di più concreto su questa meccanica.

Personaggi

Sappiamo che i personaggi giocabili al lancio saranno 12, ma per ora non sono stati ufficialmente presentati e non sappiamo nemmeno che abilità abbiano.

Tra quelli mostrati nel trailer possiamo vedere una sorta di nobile dalla pelle smunta, che sembra il perfetto archetipo del vampiro nobile.

Tra gli altri, abbiamo scorto un guerriero vestito di un completo nero attillato armato di una lunga katana, una donna con un largo cappello con vestiti di fattura tipicamente cinese, un personaggio con un’armatura in stile steampunk in grado di volare e un giovane dotato di poteri magici.

Per ora però non ci sono ulteriori informazioni che ne parlino nel dettaglio e che ci svelino in cosa si differenzieranno.

Trailer

Al momento l’unico trailer pubblicato è quello del reveal del gioco che è stato mostrato durante la presentazione di Nintendo Switch 2.

In caso ve lo foste perso, ve lo riproponiamo in embed qui sotto:

Siamo a nostra volta molto curiosi di vedere i prossimi trailer per scoprire nuovi dettagli su The Duskbloods, che vi ripoteremo aggiornando questo articolo.