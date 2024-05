Elden Ring, scoperto un trucco per uccidere un boss con un colpo solo

Elden Ring è un gioco pieno di segreti e curiosità, tanto che ora che il DLC Shadow of the Erdtree è in arrivo continuano a emergerne altri.

L'open world di FromSoftware (che trovate ) ha del resto ancora parecchi trucchetti da scoprire.

Mesi fa Miyazaki aveva del resto reso noto che c'era un piccolo segreto che i fan di Elden Ring non avevano ancora svelato, il che è tutto dire.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di ricordare ai fan che il gioco può essere messo in pausa con un trucco, è tempo di scoprire come uccidere il boss Mimic Tear in un colpo solo.

Il Mimic Tear, per chi non lo sapesse, è un boss che copia il vostro equipaggiamento e le vostre mosse per una delle battaglie più difficili del gioco.

È possibile rendere più facile questo scontro equipaggiando tutti gli equipaggiamenti prima di entrare nell'arena, in modo che il Mimic Tear si presenti senza armi, ma si è scoperto che esiste un modo ancora più semplice per uccidere il boss.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'utente di Reddit "bugzapperbob" ha recentemente condiviso un video in cui si vede il giocatore lanciare un singolo fulmine contro il boss prima che possa prendere completamente forma.

Questo uccide istantaneamente l'avversario, il che significa che non è necessario combatterlo se non si vuole farlo.

Altri giocatori sono rimasti scioccati dalla facilità della cosa, tanto che molti si sono chiesti perché il boss sia morto così rapidamente a seguito del lancio di un oggetto a caso.

Si è scoperto che il Mimic Tear, nella sua forma di blob, è molto debole ai danni da folgorazione, quindi i giocatori avranno una frazione di secondo per ucciderlo prima che diventi un problema. Insomma, niente male.

Per quanto riguarda altri segreti e curiosità sul gioco, tempo addietro un fan ha rivelato di essersi imbattuto in una grotta mai vista prima durante la sesta run e dopo aver giocato per oltre 400 ore.