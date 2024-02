Elden Ring potrebbe diventare un gioco gratis ispirato a Genshin Impact

Elden Ring è stato senza ombra di dubbio una delle produzioni videoludiche più importanti degli ultimi anni: un successo che, con buona probabilità, rappresenta la nascita di una nuova IP di spessore.

Il capolavoro open world di FromSoftware (che trovate su Amazon) ha conquistato anche chi normalmente non si riteneva appassionato dei soulslike, ma presto potrebbe conquistare anche il mercato dei giocatori mobile.

Secondo un nuovo report di Reuters, Tencent ha infatti ottenuto i diritti per la licenza di Elden Ring, con l'intenzione di trasformare il soulslike open world in un free-to-play con microtransazioni, ispirato alle meccaniche presenti in Genshin Impact.

Il colosso cinese avrebbe ottenuto i diritti di licenza nel 2022, dopo aver notato l'incredibile successo sul mercato, mettendosi subito al lavoro per capire come adattarlo al meglio in un titolo gratuito per dispositivi mobile.

Tuttavia, com'è ampiamente facile immaginare, il capolavoro di FromSoftware non sembra affatto adatto per essere adattato a un gioco gratis con microtransazioni, motivo per cui la produzione è ancora in una fase di stallo.

Stando a questo report, i progressi sarebbero infatti molto lenti e non è chiaro se e quando l'adattamento mobile vedrebbe effettivamente la luce. FromSoftware e Tencent si sono rifiutate di commentare queste indiscrezioni, dopo che Reuters ha provato a contattare le aziende per ulteriori chiarimenti.

Ovviamente, trattandosi di un report comunque non confermato, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vedremo se effettivamente questo misterioso gioco mobile di Tencent vedrà la luce e, soprattutto, se renderà giustizia al capolavoro di FromSoftware. Impresa ardua, se dobbiamo essere sinceri, ma non possiamo fare altro che attendere.

Il colosso cinese ha ammesso di aver fatto molta fatica con i videogiochi: chissà se l'adattamento mobile del soulslike sarà la "hit" che stanno cercando da tempo.

Nel frattempo, per un "vero" successore di Elden Ring toccherà attendere novità sull'espansione Shadow of the Erdtree: in attesa di novità da FromSoftware, alcuni aggiornamenti alla build interna lasciano ben sperare.

Un leak di un controller dedicato potrebbe aver suggerito anche una potenziale data di uscita: tuttavia, dato che sarebbe molto vicina, c'è molto scetticismo al riguardo.