Elden Ring potrebbe diventare un film

Il presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che «c'è interesse» per un adattamento di Elden Ring.

Il soulslike (che trovate su Amazon) sta infatti vivendo un secondo momento d'oro grazie al DLC Shadow of the Erdtree.

Il gioco di ruolo fantasy (qui la nostra recensione originale) è ambientato in un mondo chiamato Interregno, creato in collaborazione con l'autore de Il Trono di Spade, George R. R. Martin.

Ora, come riportato anche da VGC, sembra proprio che Miyazaki abbia intenzione di portare Elden Ring sul grande o piccolo schermo.

«Non vedo alcun motivo per negare un'altra interpretazione o adattamento di Elden Ring, ad esempio un film», ha dichiarato Miyazaki.

«Ma non credo che io stesso, o FromSoftware, abbiamo la conoscenza o la capacità di produrre qualcosa in un mezzo diverso. Quindi è qui che entrerebbe in gioco un partner molto forte».

E ancora: «Dovremmo creare molta fiducia e accordo su qualsiasi cosa stiamo cercando di ottenere, ma di sicuro c'è interesse».

FromSoftware ha dichiarato questo mese che Elden Ring ha venduto oltre 25 milioni di copie dalla sua uscita nel febbraio 2022, quindi è ovvio che la IP sia molto forte.

Ovviamente, considerando che moltissime proprietà intellettuali videoludiche e serie di giochi molto celebri (come The Last of Us e Fallout) stanno puntando moltissimo al mondo del cinema e delle serie TV, la cosa non sorprenderebbe più di tanto.

Sebbene Miyazaki abbia recentemente escluso la realizzazione di una seconda espansione di Elden Ring, ha lasciato aperta la porta a un potenziale JRPG.

Parlando invece di Shadow of the Erdtree, sembra proprio che il boss noto come l Leone Danzante Bestia Divina, non è quello che sembra essere a una prima occhiata.

Parlando invece di Shadow of the Erdtree, sembra proprio che il boss noto come l Leone Danzante Bestia Divina, non è quello che sembra essere a una prima occhiata.