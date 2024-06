C'è un boss di Shadow of the Erdtree che non è quello che sembra

Il primo boss principale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è una vera e propria dichiarazione d'intenti: stiamo parlando del Leone Danzante Bestia Divina (o Divine Beast Dancing Lion).

Il DLC del souls di FromSoftware (che trovate in bundle su Amazon) è infatti pieno di nuovi boss decisamente ostici da battere.

Del resto, in molti si sono lamentati del livello di difficoltà "proibitivo" del contenuto scaricabile, tanto da dare il via di recente a un'ondata di review bombing.

A quanto pare, però, sembra proprio che il Leone Danzante Bestia Divina non è quello che sembra essere a una prima occhiata (via PCGamer).

Di primo acchito, la creatura sembra un unico "pezzo", ma non è così: un nuovo video di BonfireVN su YouTube ha rivelato che sotto il costume da leone ci sono in realtà due personaggi.

Sotto gli strati superiori del Leone Danzante Bestia Divina, ci sono chiaramente due omini tozzi (quello che sta dietro è accovacciato così in basso da essere praticamente a quattro zampe).

È incredibile vedere il Leone Danzante Bestia Divina che esegue le sue animazioni di attacco con gli strati superiori dell'armatura rimossi: per il resto - anche se strano - tutto ciò ha senso, visto che mostri bizzarri come questo sono qualcosa che distingue sempre tutte le produzioni targate FromSoftware (e non potrebbe essere altrimenti).

Restando in tema, se siete alle prese con Elden Ring: Shadow of the Erdtree e state soffrendo le pene dell'inferno coi boss e non solo, una mod offre gratuitamente ogni singolo oggetto di gioco, abbassando di conseguenza la difficoltà.

Ma non è tutto: per i giocatori più pigri, di recente Bandai Namco offre un prezioso - anche se un po' scontato - consiglio per tutti coloro che desiderano cimentarsi in di Shadow of the Erdtree: ecco di cosa stiamo parlando.