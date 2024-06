Elden Ring non è il soulslike preferito di Hidetaka Miyazaki

Elden Ring è senza dubbio uno dei giochi più importanti di questa generazione di videogiochi, è stato un record per From Software e ne torneremo a parlare presto con il DLC, ma non è il soulslike preferito di Hidetaka Miyazaki.

In una recente intervista con Cnet, al director di From Software è stato chiesto quali fossero i videogiochi preferiti tra quelli creati dalla software house nipponica.

Tra una chiacchiera e l'altra su Shadow of the Erdtree, espansione massiccia di Elden Ring che potete recuperare su Amazon in formato fisico, Miyazaki si è dovuto esporre in prima persona dando un giudizio sui titoli di From Software. Il che è l'equivalente di chiedere ad un genitore quale sia il suo figlio preferito. O quasi.

«Li amo tutti», ha risposto velocemente Miyazaki per dare un necessario contesto alla sua selezione.

Per poi rispondere con il suo giudizio definitivo che, curiosamente, non comprende Elden Ring. Almeno non in ambito di preferenza personale:

«A livello molto personale, direi, il primo Dark Souls e Bloodborne mi hanno lasciato una grande impressione. Come azienda, Elden Ring ci ha messo in una lega completamente diversa, quindi è stata una pietra miliare enorme per l'azienda.»

Quindi, nel momento in cui Miyazaki riuscirà finalmente a fare il suo gioco di ruolo fantasy ideale, come ha dichiarato di recente, si ispirerà sicuramente al soulslike che ha reso celebre il genere e alla sempre più amata e compianta esclusiva PlayStation.

Bloodborne, per altro, non ha mai smesso di essere richiesto a gran voce dai fan, che lo vorrebbero giocare ad ogni costo su PC o PS5 almeno. Chissà se prima o poi si muoverà qualcosa.

Parlando di videogiochi From Software in generale, però, Miyazaki ha un debole per King's Field II. Un titolo che lo riporta all'infanzia e che considera come il prequel spirituale di Demon's Souls.

Intanto, però, è il momento di Elden Ring con la sua espansione, che abbiamo recensito proprio nella giornata di oggi: qui trovate l'analisi.