Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco i requisiti aggiornati

Non manca più poi tanto al debutto di Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring che si promette a dir poco mastodontica, se riuscirà a confermare le prime impressioni del nostro Silvio Mazzitelli anche in sede di recensione.

Molti giocatori affronteranno il loro ritorno nel titolo di FromSoftware su console, mentre altri giocheranno su PC: a tal proposito, proprio in queste ore il team di sviluppo ha pubblicato i requisiti aggiornati, minimi e raccomandati, per affrontare la nuova epopea fantasy sui vostri computer.

Li riportiamo nel dettaglio e, come noterete, non sono particolarmente proibitivi. Se Shadow of the Erdtree vi sfiderà, insomma, non sarà altrettanto sfidante per il vostro hardware, e va bene così.

Elden Ring: requisiti PC

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 3 3300X

: Memoria : 12 GB RAM

: 12 GB RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB AMD Radeon RX 580 4 GB Intel Arc A380 6 GB

: DirectX : 12

: 12 Archiviazione: 80 GB

Requisiti raccomandati

Sistema operativo : Windows 11/10

: Windows 11/10 Processore : Intel Core i7-8700k AMD Radeon 5 3600X

: Memoria : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB Intel Arc A750 8 GB

: DirectX : 12

: 12 Archiviazione 80 GB

Se volete prepararvi all'arrivo di Shadow of the Erdtree, vi ricordiamo che trovate sul nostro sito un approfondimento che ricostruisce quanto visto nei trailer, collegandolo al contesto narrativo di Elden Ring e a quanto abbiamo appreso nel gioco base.

Lanciato nel 2022, Elden Ring ha vinto un numero sconfinato di premi di gioco dell'anno, ottenendo un ottimo riscontro anche nella video recensione della nostra testata, firmata da Domenico Musicò. Il gioco ha colpito nel segno per la sua capacità di sposare alla formula souls da action RPG un open world davvero aperto e davvero mondo, ricco di possibilità e di libertà concessa al giocatore.

Nelle scorse ore, a sorpresa, è stato anche diffuso un aggiornamento per Elden Ring, che ha introdotto alcune interessanti migliorie.

Shadow of the Erdtree è in uscita su PC e console il 21 giugno.