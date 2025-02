Elden Ring Nightreign potrebbe presto farci giocare in 2

Quando Elden Ring: Nightreign è stato annunciato, l’entusiasmo dei fan era alle stelle.

Ma c'era un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti: niente modalità per due giocatori.

Il nuovo titolo di FromSoftware (preordinabile su Amazon) obbliga i giocatori a formare una squadra di tre, senza possibilità di affrontare l'avventura esclusivamente in coppia.

La decisione è stata difesa dal director Junya Ishizaki, il quale ha spiegato che il multiplayer a tre era stato pensato per mantenere un forte senso di collaborazione e soddisfazione nel superare le sfide.

Ma questa spiegazione non ha convinto molti fan, che hanno continuato a chiedere a gran voce una modalità dedicata per due giocatori. La pressione della community sembra aver dato i suoi frutti.

In una recente intervista con Ungeek (via The Gamer), lo stesso Ishizaki ha rivelato che FromSoftware sta "considerando" l'introduzione di una modalità per due giocatori:

«Per quanto riguarda la possibilità di avere solo due giocatori, non tre o in solitaria, è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione, ma al momento non è presente nel gioco.»

Parole che lasciano aperto uno spiraglio, anche se è difficile immaginare un cambiamento di questa portata a pochi mesi dall’uscita del gioco, fissata per il 30 maggio.

Tuttavia, non è da escludere che un aggiornamento post-lancio possa aggiungere questa funzionalità, come spesso accade nei titoli moderni.

Perché i fan vogliono una modalità a due giocatori? Secondo me il motivo principale è la libertà di scelta. Il multiplayer in Elden Ring ha sempre avuto un approccio flessibile, permettendo ai giocatori di affrontare il gioco in solitaria o con compagni a loro scelta.

L’idea di dover per forza accogliere un terzo giocatore, magari un estraneo, snatura in parte l’esperienza di chi vuole affrontare il gioco con un amico fidato e basta.

Vero anche che FromSoftware non è il tipo di studio che cede facilmente alla pressione del pubblico, ma il successo di Elden Ring ha cambiato le regole del gioco. Staremo a vedere.

