Elden Ring: Nightreign avrebbe svelato un misterioso DLC

La pagina Steam di Elden Ring: Nightreign ha rivelato un dettaglio interessante sul misterioso DLC che accompagnerà il nuovo spin-off di FromSoftware.

Secondo la descrizione della Deluxe Edition, come riportato anche da Polygon, il contenuto scaricabile includerà nuovi personaggi giocabili e boss aggiuntivi.

L’annuncio conferma che Nightreign (che trovate in preordine su Amazon) proporrà otto personaggi giocabili sin dal lancio, ciascuno con uno stile di combattimento unico: dall’assassino agile al cavaliere corazzato, dall’arciere alla strega col cappello imponente.

Il DLC, quindi, espanderà questa rosa con nuovi eroi, ciascuno dotato di abilità e mosse speciali esclusive.

La vera incognita riguarda i boss. Elden Ring: Nightreign si distacca dal canone originale per inserire creature iconiche dai Dark Souls, come la gigantesca regina ragno di Dark Souls 2 e il demone centipede del primo capitolo.

Se il DLC aggiungerà ulteriori boss, le possibilità sono pressoché infinite: si potrebbe spaziare da nemici dimenticati ai giganti più amati (o odiati) della saga.

L’ipotesi più intrigante? Il ritorno di Sister Friede da Dark Souls 3, uno dei boss più temuti dai veterani, oppure addirittura Gwyn, Lord of Cinder, con la sua iconica colonna sonora capace di far tremare chiunque.

Al momento non è noto il prezzo del DLC, ma considerando che la Deluxe Edition costa circa 15 dollari in più della versione standard, è plausibile che sia questa la cifra richiesta per il contenuto extra.

Resta da capire come FromSoftware gestirà l’integrazione del DLC in un gioco multiplayer, evitando di frammentare la community tra chi possiede l’espansione e chi no.

Insomma, considerando che Elden Ring: Nightreign è già "un’anomalia" nel panorama FromSoft, l’aggiunta di DLC con personaggi e boss potrebbe rendere il pacchetto ancora più stratificato.

La voglia di sperimentare c’è, vedremo se sarà un successo o un azzardo. Nel mentre, il nostro Silvio lo ha già provato con mano.